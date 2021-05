Talte til massene og sa landet hadde vunnet mot viruset: Nå er Indias sterke mann svekket

Smittetallene var økende, men statsminister Narendra Modi talte til tusener av mennesker som sto tett i tett på valgmøter. Han tillot millioner av mennesker å samles langs elven Ganges, som en del av en hindufestival. Dette var i mars/april, og eksperter hadde advart mot en ny koronabølge. Bare uker tidligere hadde Modi erklært seier over koronaviruset.

I dag gjennomgår India en tragedie der covid-syke dør utenfor sykehusene i mangel på oksygen. Mange peker på regjeringen, med den hindunasjonalistiske Narendra Modi (70) i spissen.

Virus Outbreak India 200K Deaths Photo Gallery Narendra Modi har en høy standing blant indere, men covid-krisen har svekket ham ganske kraftig for øyeblikket. (Bikas Das/AP)

Ikke minst retter mange som har mistet sine nærmeste sinnet mot Modi. Kan den karismatiske, sterke lederen bli varig svekket etter covid-katastrofen i India?

– Veiskille

– Jeg tror dette er et veiskille i indisk politikk, og at Modis rolle blir sterkt svekket framover, sier Amit Kumar Shrivastava til Dagsavisen.

Han er Asia-forsker og opprinnelig fra India, og har fulgt indisk politikk over lang tid. Han holder på med en doktorgrad på korrupsjon i Vest-Bengal i India og Bangladesh ved Universitetet i Bergen.

– En statsleder som blir altfor sterk, kan gjøre grove feil, sier Shrivastava.

Asia-forsker Amit Shrivastava har fulgt indisk politikk i en årrekke. (Mimsy Møller)

Det er det han mener statsminister Narendra Modi har gjort nå.

En rekke eksperter internasjonalt peker på det samme:

– Ikke bare har regjeringen vært famlende eller fraværende. Den har aktivt bidratt til å forverre situasjonen, sier Milan Vaishnav, direktør for Sør-Asia-programmet ved Carnegie Endowment for International Peace, til BBC.

– Dette er første gang på sju år vi ser et sinne blant folk mot Modi. Det kommer fra den urbane middelklassen, som er hans mest lojale base. Dette er folk som danner opinionen, sier Asim Ali, forsker ved New Delhi’s Centre for Policy Research, til The Financial Times.

Erklærte seier

På bare få måneder snudde situasjonen fullstendig i India. Tidligere i vinter så det lyst ut for landet i koronakrisen. Modis seierserklæring kom i januar, og det var ikke små ord han tok i sin munn.

– Nasjonen som huser 18 prosent av verdens befolkning har effektivt kontrollert koronaviruset, og reddet hele verden, faktisk hele menneskeheten fra en stor tragedie, sa Modi.

«India ser slutten på det», erklærte helseministeren så sent som i begynnelsen av mars.

Da man trodde det gikk rett vei, var det begrunnet med at landet hadde sett en nedgang i antall nye smittede. Kurven gikk stadig nedover fra toppen i september til februar.

Nå, i midten av mai, dør rundt 40 ganger så mange hver dag av covid-19 i India som i februar: Fra rundt 100 registrerte døde per dag den gang til rundt 4.000 registrerte dødsfall hver dag nå i mai. Også smittetallene er 40 ganger så høye nå, ifølge Worldometers.

India har for lengst nådd verdensrekorden i nye daglige smittede. Denne uka kom nok en dyster rekord i India: Landet hadde onsdag 19. mai registrert 4.529 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, det høyeste døgntallet siden pandemien startet.

Totalt har over 280.000 indere mistet livet på grunn av covid-19. Det er fortsatt færre registrerte dødstall enn USA, som har over 600.000, og Brasil, som har rundt 440.000. Dessuten har India langt flere innbyggere. Men trolig skjuler det seg enorme mørketall bak statistikken. Enkelte eksperter har antydet at de reelle tallene kan være så mye som ti ganger så høye som de offisielle.

– Helsesystemet har hele tiden vært sårbart. Det er få leger og en svak infrastruktur. Pandemien kommer på toppen av dette, sier Amit Shrivastava.

Står sterkt, men svekket

Narendra Modi ble statsminister i India for sju år siden, 26. mai 2014. Han representerer det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata (BJP), og var førsteminister i delstaten Gujarat før han ble statsminister.

Modi har lenge hatt en popularitet i befolkningen som andre ledere av store nasjoner bare kunne misunne ham. På oversikten fra Morning Consult over personlig popularitet blant demokratisk valgte regjeringssjefer for 13 land, har Modi hele det siste året raget godt over lederne i USA, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Mexico, Sør-Korea, Spania og Storbritannia.

Fortsatt ligger han godt an sammenlignet med de andre. Men det siste året har kurven vært negativ for Modi: I mai i fjor var over 80 prosent fornøyd og bare 12–15 prosent misfornøyd. Ett år senere er tallene henholdsvis litt over 60 prosent og litt over 30 prosent.

– Tenkte på egen framgang

Eksperter peker på flere ting som gjør at statsminister Modi nå har et stort ansvar for den eksplosive utviklingen:

At landet slapp opp restriksjoner og tillot massesamlinger på et tidspunkt der smitten var begynt å stige igjen.

At man overhørte advarsler fra eksperter.

At regjeringen erklærte «seier» altfor tidlig.

At landet eksporterte og donerte vaksiner i stedet for å sørge for størst mulig vaksinering i eget land.

Det ble i mars og april holdt valgmøter i fem delstater foran delstatsvalgene, og det ble avholdt en rekke religiøse forsamlinger i anledning hindufestivalen Kumbh Mela, der tusener badet sammen i Ganges.

– Samtidig med at man åpnet samfunnet, hadde man Kumbh Mela, som bare markeres hvert 12. år. Og at Modi holdt valgmøter, var fullstendig feil. Han kunne satt foten ned, droppet fysisk valgkamp. I stedet for å ta ansvar for nasjonen som statsleder, ønsket han å sikre partiet sitt seieren. Han tenkte på egen framgang, sier Amit Shrivastava.

Han understreker likevel at denne kritikken kan rettes mot mange partier, og både til myndigheter nasjonalt og regionalt, ikke bare mot Modi og hans parti.

– Dette er et strukturelt problem i India: Alle tenker hvordan man kan være lengst ved makten, og hvordan man kan vinne neste valg, sier Shrivastava.

– Lyttet ikke

Flere eksperter advarte mot utviklingen, og påpekte at oppfatningen enkelte hadde om at befolkningen var i ferd med å oppnå flokkimmunitet, ikke stemte.

– Det som ofte kjennetegner sterke ledere etter hvert er at de ikke går inn for en demokratisk prosess mellom partier og ekspertgrupper for å skape beredskap. Jeg mener Modi i denne situasjonen mistet evnen til å lytte, analysere og effektivisere, sier Shrivastava.

Spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Ahmedabad En pasient får oksygen i en bil utenfor et sykehus i Ahmedabad i India. Det er ikke nok hjelp, medisin eller sengeplasser til covid-syke i India nå. (AMIT DAVE/Reuters)

Modi tok pandemien på alvor i starten i fjor, og India hadde en kraftig nedstengning fra mars til mai. Det rammet millioner av fattige svært hardt. Migrantarbeidere i storbyene ble tvunget til å ta til fots på vei hjem til distriktene, og mistet inntektene sine.

– Modi var nok i år redd for at en sterk lockdown, som den i fjor, kunne føre til at hans posisjon ville svekkes. Han var populistisk i stedet for å ta ansvar, sier Shrivastava.

Indias regjering har også fått kritikk for å ha latt hindunasjonalisme og tanken om Indias «eksepsjonalisme» føre til at seier ble erklært. Her kommer Modis kommentarer i januar inn, om at India «effektivt har kontrollert koronaviruset, og reddet hele verden, faktisk hele menneskeheten fra en stor tragedie».

Med signalene fra landets ledere slapp også befolkningen opp. Selv om koronavaksineprogrammet ble startet, var det en oppfatning blant mange om at man ikke trengte vaksinen hvis landet uansett var på vei ut av pandemien.

India, som har verdens største koronavaksinefabrikk, både eksportere og donerte mange vaksiner til andre land, og er blitt kritisert for å bruke vaksinene som et diplomatisk middel for å hevde seg internasjonalt.

– Unikt politisk dyr

I sine sju år som statsminister har Modi forsøkt å revitalisere landets økonomi, blant annet gjennom å øke utenlandske investeringer i landet, og har vært opptatt av å effektivisere byråkratiet.

Samtidig har Modi vært polariserende på grunn av sin hindunasjonalisme. Mens han var førsteminister i delstaten Gujarat ble over tusen mennesker, for det meste muslimer, drept i opptøyer i 2002. Modi ble anklaget for å ha tillatt opptøyene, men ble «frikjent» i en granskning.

Selv om Amit Shrivastava og andre eksperter påpeker at Modi har fått et kraftig skudd for baugen med pandemiutviklingen, skal det mye til å rokke ved hans posisjon, mener mange.

– Han er et unikt politisk dyr, sier Milan Vaishnav, direktør for Sør-Asia-programmet ved Carnegie Endowment for International Peace, til The New York Times.

– Han har karisma, overbevisningsevne, en magnetisme, en veldig overbevisende personlig historie, og han har enorm politisk troverdighet hos den jevne velger. Folk liker Modi, og de vil finne måter å rettferdiggjøre dette på, sier Vaishnav.

---

Fakta om Narendra Modi

Født 17. september 1950 i Vadnagar i Gujarat.

Studerte statsvitenskap. I studietiden aktiv i studentforbundet til den hindunasjonalistiske bevegelsen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

På 1970-tallet engasjerte han seg mot korrupsjonen i indisk politikk og mot den kontroversielle unntakstilstanden erklært av statsminister Indira Gandhi i 1975.

Siden 1985 aktiv i det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Janata (BJP), som har nære bånd til RSS. Generalsekretær for partiet fra 1998 til 2001.

Statsminister i delstaten Gujarat 2001- 2014.

Indias statsminister siden 26. mai 2014, da BJP som første parti siden 1984 sikret seg rent flertall i den indiske nasjonalforsamlingen.

(NTB)

---