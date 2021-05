Biden til Netanyahu: Forventer betydelig nedtrapping

Biden snakket onsdag med statsminister Benjamin Netanyahu for fjerde gang siden kamphandlingene brøt ut mellom Israel og Hamas på Gazastripen 10. mai.

Oppfordringen om nedtrapping er trolig det tydeligste tegnet så langt på at USA har lagt press på Israel.

I løpet av den siste uken har FNs sikkerhetsråd flere ganger forsøkt å bli enige om en felles uttalelse om konflikten. Norge er et av landene som har vært med på å foreslå uttalelser.

Så langt har ingen av forslagene fått støtte fra USA, som har vetorett i Sikkerhetsrådet.

Netanyahu sa onsdag at Israel ser etter det riktige tidspunktet for en våpenhvile. Både israelske kilder og Hamas har imidlertid avvist at en våpenhvile er nær forestående.

(NTB)

[ Det vestlige demokratiet Israel liker ikke sannheten. Særlig ikke om egne kriger og overgrep ]