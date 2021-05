– Kun en virkelig fredsprosess vil gjøre slutt på krigene

ISRAEL (Dagsavisen): Den tidligere palestinske statsråden Ghassan Khatib mener statsminister Benjamin Netanyahu har svekket president Mahmoud Abbas på Vestbredden ved å unngå forhandlinger. Abbas lovte palestinerne en bedre framtid gjennom en tostatsløsning som han ikke har kunnet innfri.

– Det er lettere for Netanyahu å ha disse krigene med noen års mellomrom enn å forhandle med Abbas. For med Abbas vil spørsmålet dreie seg om opprettelsen av en palestinsk stat og å avstå land, sier Ghassan Khatib i et intervju med Dagsavisen.

Kathib snakker ikke om de umiddelbare omstendighetene rundt dagens kamper, men om det større bildet, der Israel og Hamas kriger med jevne mellomrom, mens statsminister Netanyahu samtidig unngår fredsforhandlinger med Palestinas president Mahmoud Abbas.

I løpet av Netanyahus mange år ved makten har han forhandlet oftere med islamistgruppen Hamas i Gaza enn med Abbas som søker fred og tostatsløsning, sier Khatib.

Han frykter at den pågående runden med krigføring kun vil styrke nasjonalistene i Israel ytterligere, noe Netanyahu igjen vil tjene på, mens Abbas vil bli svekket enda mer.

Men Nabil Kukali, en palestinsk ekspert på opinionsspørsmål, er ikke sikker.

– Det er for tidlig å si hvordan krigen vil påvirke opinionen i Palestina, sier han til Dagsavisen.

– Etter krigen i 2014 så vi at Hamas først fikk mer støtte, men så, etter at folk måtte leve med ødeleggelsene, så vi hvordan støtten forsvant. Mye vil også være avhengig av hva slags våpenhvileavtale partene vil enes om, sier Kukali.

Parallelle meklingsspor

Minst tre forskjellige parter er direkte involvert i meklingen mellom Israel og Hamas: Egypt, Golfstaten Qatar og FN gjennom sin lokale utsending på bakken, den norske diplomaten Tor Wennesland.

USA har ikke kontakt med Hamas, men er i en posisjon til å beskytte Israel diplomatisk i FNs sikkerhetsråd eller utøve press. Et spørsmål er om partene bare vil slutte å krige, og at dette blir våpenhvilen, eller om den vil bli støttet opp av en bredere avtale.

– Foreløpig ser ikke de diplomatiske forsøkene ut til å lykkes, sier Khatib.

– Hamas krever at Israel først trekker seg ut av nabolaget Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem og slutter å gå inn i al-Aqsa-moskeen, mens Israel sier at Hamas først må slutte med å avfyre sine raketter, sier han, men legger til at han ikke tror at dette er de virkelig problemene som hindrer en våpenhvile.

– Israel har bedt USA om mer tid for å knuse Hamas ytterligere slik at de vil kunne framstille seg selv som vinneren, sier Khatib.

Så langt har mer enn 210 palestinere blitt drept og minst ti på den israelske siden. Mer enn 40.000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine i Gaza. Mange av dem befinner seg i overfylte FN-lokaler samtidig som koronaviruset sprer seg raskt på Gaza-stripen.

At Israel vil påføre Hamas et så hard slag at det, ifølge den israelske planen, vil ta flere år før islamistgruppen vil våge å angripe igjen, er ingen hemmelighet. Men trolig har israelerne også et annet, helt konkret mål med bombarderingen: Etter krigen i 2014 bygget Hamas mange kilometer med dype og forsterkede tunneler under Gaza-stripen, som blir brukt i krigføringen.

Israel hadde planene klare for hvordan disse tunnelene skulle bombes sønder og sammen, men trenger mer tid, ifølge israelerne selv, til å fullføre målet. USAs president Joe Biden sa tirsdag i en telefonsamtale med Benjamin Netanyahu at han støtter en våpenhvile mellom Israel og Hamas, men krevde ikke en umiddelbar stans i kamphandlingene.

Bombeangrepene mot Gaza har utløst demonstrasjoner og protester også på den okkuperte Vestbredden. Her følger israelske sikkerhetsstyrker med på palestinske demonstranter i byen Hebron. (HAZEM BADER/AFP)

Kritiserer Europa

I Tel Aviv sitter Gadi Taub, en kjent israelsk forfatter og filmskaper. Han frykter for hvordan våpenhvilen nå vil bli utformet, og er også sterkt kritisk til fordømmelsene Israel møter i Europa.

– Vi trakk oss ut av Gaza i 2005, og vi var rede til å hjelpe palestinerne til å skape et nytt Singapore i kyststripen. Men de ville ikke bygge opp seg selv. Det de vil er å ødelegge Israel. Det er ikke nok bare å se på ruinene i Gaza, slik man gjør i Europa, for å forstå hva som skjer. Det er noe dypere her. Enorme ressurser, titalls millioner dollar, som Hamas kunne brukt til å hjelpe sin egen befolkning, ble heller brukt til å bygge tunneler, det sier noe. Og det sier noe at små barn på seks år i skolene lærer å hate Israel og lærer hvordan en skal bli selvmordsaktivist, sier Taub til Dagsavisen.

Også Taub, i likhet med andre israelere, har tilbrakt den siste tiden i bomberom, mens landets antirakettsystem har forsøk å skyte ned de innkommende rakettene.

Alle i regionen blir direkte påvirket av krigshandlingene. På israelsk side har krigshandlingene ført til regelrette etniske sammenstøt mellom landets jødiske og palestinske innbyggere, den siste gruppen utgjør rundt 20 prosent av befolkningen. Aldri tidligere har Israel vært så nær en borgerkrig.

Israel er militært sett en uhyre sterk stat, men innad står landet på ustø bein, og den gjensidige mistenksomheten mellom jøder og arabere har nå fått en smell det vil ta år å hele.

