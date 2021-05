Boris Johnsons sykepleier sier opp i protest - slakter hans håndtering av pandemien

– Vi får ikke verken den respekten eller den lønnen vi fortjener. Jeg er drittlei. Så har jeg sagt opp.

Dette sier Jenny McGee, en av de to sykepleierne som Boris Johnson takket for å ha reddet livet hans, da han ble alvorlig covid-syk våren 2020.

Sykepleieren Jenny McGee, her på New Zealandsk tv i fjor, etter at hun hadde pleid Storbritannias statsminister Boris Johnson gjennom livstruende coronasykdom. (NTB/AP)





I en britisk tv-dokumentar snakker McGee ut om hvordan den britiske statsministeren ville bruke henne til pr-formål, og hvor skuffet hun er over den britiske regjeringens manglende støtte til det nasjonale helsevesenet NHS.

Den britiske regjeringen har i år foreslått en lønnsøkning på bare en prosent for ansatte i det nasjonale helsevesenet NHS, som i praksis betyr en lønnsnedgang. Det er blitt sterkt kritisert av blant annet opposisjonen og fagforeninger i Storbritannia.

Den britiske avisen The Guardian har gjengitt uttalelsene fra McGee kommer med i en dokumentar som sendes neste uke på den britiske TV-kanalen Channel 4. Her kritiserer hun den britiske regjeringens håndtering av koronapandemien. NHS har vært overbelastet gjennom pandemien, og Storbritannia har hatt en av verdens høyeste dødsrater, med nærmere 130.000 døde av covid-19.

Hun våket over statsministeren

Storbritannias statsminister Boris Johnson ble covid-smittet påsken 2020 og sendt på sykehuset St Thomas i London med alvorlige pustevansker. Han tilbrakte tre dager og netter av det ukelange sykehusoppholdet på intensivavdelingen. Jenny McGee var en av de to intensivpleierne som Johnson takket spesielt for å ha reddet livet hans. I en video lagt ut etter at han var utskrevet, fortalte statsministeren om hvordan sykepleierne hadde våket over ham gjennom natten og sørget for at han fikk tilført oksygen.

– Grunnen til at kroppen min til slutt begynte å få nok oksygen, var at for hvert sekund gjennom natta, så fulgte de med, fortalte Johnson.

I fjor sommer ble McGee ble invitert til en takkeseremoni ved statsministerboligen Downing Street 10. Da nektet hun å bli med på en såkalt “clap for carers”-markering, der de tilstedeværende skulle gi en applaus for NHS-ansatte.

– De ville fått gode bilder av det – Boris Johnson og vennene hans fra NHS, liksom – men jeg holdt meg unna. Mange sykepleiere mente regjeringen har ledet lite effektivt – ubesluttsomhet, mange uklare meldinger. Det var opprørende, sier McGee i tv-dokumentaren, gjengitt i The Guardian.

Her forteller hun også om tilstandene i helsevesenet da koronapandemien var på sitt verste i desember.

– Situasjonen var ubeskrivelig ille. Vi var desperate, sier hun i dokumentaren.

McGee, som opprinnelig kommer fra New Zealand, har sagt opp jobben i det britiske helsevesenet for et årsengasjement i Karibien, og skal siden tilbake til New Zealand, opplyser hun gjennom en pressemelding i dag.

Den britiske statsministerens kontor har ikke kommentert uttalelsene fra sykepleieren.

OPPDATERING: – Vi er svært takknemlige for innsatsen til de ansatte i NHS under pandemien. Derfor har de fått unntak fra lønnsstoppen i offentlig sektor, som er innført på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen skapt av pandemien, kommenterer en talsperson for den britiske statsministerens kontor til The Guardian tirsdag ettermiddag.