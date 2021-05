Kraftige luftangrep på Gazastripen

Eksplosjoner rystet Gazastripen i ti minutter natt til mandag. Så langt er det uklart om noen ble drept eller såret.

Hjemmene til ni Hamas-ledere ble ødelagt, ifølge den israelske hæren. Det ble angivelig også 15 kilometer med underjordiske ganger som brukes av Hamas og andre væpnede grupper.

Angrepene beskrives som enda mer intense enn de som rammet Gazastripen dagen før. Da ble minst 42 mennesker drept, ifølge palestinske helsemyndigheter. En viktig sentrumsgate med boligblokker ble truffet, og flere bygninger ble jevnet med jorden.

Strømforsyning rammet

Lokale medier melder at en hovedvei vest i Gaza by var blant målene som ble bombet natt til 17. mai. Flere hundre bygninger fikk skader, ifølge lokale palestinske myndigheter.

En kraftledning ble også ødelagt i angrepene, noe som førte til strømbrudd i store områder.

– Det har aldri før vært angrep av dette omfanget, sier Mad Abed Rabbo (39), som bor i den vestlige delen av byen.

– Det føltes som om jeg var i ferd med å dø, legger han til.

Et treetasjes boligbygg fikk store skader i nattens angrep. Innbyggerne forteller at de ble advart 10 minutter før og klarte å komme seg ut i tide.

– Fortsetter med full styrke

Kamphandlingene den siste uken er de verste siden krigen mellom Hamas og Israel i 2014.

I en TV-sendt tale søndag sa statsminister Benjamin Netanyahu at Israels angrep vil fortsette med «full styrke» og at det vil ta sin tid.

Israel vil avkreve Hamas en høy pris, sa Netanyahu, flankert av sin forsvarsminister og politiske rival Benny Gantz.

Samtidig fortsatte Hamas sine rakettangrep fra boligområder på Gazastripen mot området på israelsk side. En av rakettene traff en synagoge i byen Ashkelon like før feiringen av den jødiske helligdagen Shavuot søndag kveld.

På Gazastripen melder FN at 42.000 mennesker har forlatt hjemmene sine i frykt for nye angrep. De har søkt tilflukt på skoler som drives av UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

Dødstallene stiger

Det siste døgnet har dødstallene på Gazastripen steget kraftig. Minst 197 mennesker er blitt drept, ifølge helsemyndighetene i det palestinske området, som kontrolleres av Hamas.

Blant de døde skal det være 58 barn og flere leger. Minst 20 medlemmer av Hamas og den væpnede gruppen Islamsk hellig krig er også drept. I tillegg skal over 1.200 mennesker være såret.

På israelsk side er ti drept, blant dem et fem år gammelt barn og en soldat. Over 282 er såret.

I FNs sikkerhetsråd har Norge sammen med Tunisia og Kina forsøkt å oppnå enighet om en felles uttalelse om konflikten mellom Israel og Hamas.

Men USA har så langt avvist forslagene, og et nytt møte søndag endte uten resultater.

