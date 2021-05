Søreide krever deeskalering mellom Israel og Gaza

-Norge er dypt bekymret for utviklingen, inkludert risikoen for ytterligere opptrapping, sa Søreide.

Hun fordømte Hamas' angrep på sivilbefolkningen i Israel og ba samtidig Israel være tilbakeholden i sin respons for å beskytte sivile i tråd med folkeretten.

Hun gjorde det klart at opptrappingen i Gaza ikke skjer i et vakuum og viste blant annet til at tvangsutkastelsen av palestinere fra sine hjem i nabolagene Sheikh Jarrah og Silwan i Øst-Jerusalem fyrer opp under situasjonen og bidrar til opptrappingen.

Hun nevnte spesielt behovet for å beskytte barn i konflikten.

– Barn er aldri et legitimt mål og må beskyttes, sa hun og viste til at 35 skoler på Gazastripen og tre i Israel er blitt skadet i angrepene.

