Det hvite hus: – Journalisters sikkerhet er et overordnet ansvar

Den amerikanske uttalelsen kommer etter at bygningen som huset det amerikanske nyhetsbyrået AP, Al Jazeera og andre ble lagt i grus i et israelsk bombeangrep lørdag.

– Vi har kommunisert direkte til israelerne at det å sørge for sikkerheten til journalister og uavhengige medier, er et overordnet ansvar, sier Det hvite hus’ talsperson Jen Psaki.

Det israelske militæret ga eieren av høyhuset en times varsel før angrepet.

Israelske myndigheter hevder at Hamas holdt til i bygningen, og at presseorganisasjonene ble brukt som «menneskelige skjold». Det er ikke meldt om drepte eller sårede.

AP: – Forferdet og sjokkert

– Dette er en utrolig urovekkende utvikling. Vi unngikk så vidt forferdelige tap av menneskeliv, sier APs president og administrerende direktør Gary Pruitt i en uttalelse om angrepet på bygningen.

– Verden vil få vite mindre om det som skjer i Gaza på grunn av det som hendte i dag, sier han.

Al Jazeera vil la seg bringe til taushet

– De er tydelig at de som fører denne krigen ikke bare vil spre død og ødeleggelse i Gaza, men også bringe til taushet mediene som er vitne til dette og dokumenterer og rapporterer sannheten, sier Walid al-Omari, Al Jazeeras byråsjef i Jerusalem.

– Men det er ikke mulig, tilføyde han.

– Dette er en forbrytelse blant en serie forbrytelser gjennomført av den israelske hæren på Gazastripen, sier al-Omari.

Norske presse fordømmer angrepet

Ledere for norske presseorganisasjoner reagerer sterkt på lørdagens angrep.

– Dette er krigføring. Når en bygning som huser medier blir pekt ut spesifikt, blir dette også et prinsipielt angrep på pressen, sier styreleder Kjersti Løken Stavrum i Norsk PEN til Medier24.

Eva Stabell, som er Norsk Journalistlags prosjektleder for internasjonalt arbeid, er forferdet over nyheten om angrepet på bygningen.

– Å angripe medier er helt forkastelig. FNs resolusjoner og det internasjonale lovverket sier helt klart fra om at mediene ikke skal være mål, sier Stabell.

At eieren av bygningen som ble ødelagt skal ha blitt varslet om angrepet, gjør Stabell overbevist om at angrepet var gjort med hensikt.