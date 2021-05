Guterres ber om umiddelbar våpenhvile

– Den pågående militære eskaleringen har ført til store lidelser og ødeleggelser. Den har krevd mange sivile liv, blant annet mange barn, uttaler Guterres ifølge Times of Israel.

– Kampene kan potensielt føre til en ukontrollerbar sikkerhets- og humanitær krise og føre til ytterligere ekstremisme, ikke bare på det okkuperte palestinske området og i Israel, men i regionen som helhet, sier Guterres videre.

Guterres sier også at FN aktivt forsøker å mekle fram en våpenhvile.

Angrep fortsetter

Til tross for økt diplomatisk innsats for å få i stand en våpenhvile mellom Israel og militante palestinere på Gazastripen, fortsatte angrepene også natt til lørdag.

Israel gjennomførte luftangrep mot flere mål på Gazastripen, mens militante palestinere sendte raketter mot Israel. Nyhetsbyrået AP og AFP skriver lørdag morgen at minst ti palestinere mistet livet i et luftangrep lørdag morgen.

De siste tallene fra palestinske helsemyndigheter på den Hamas-kontrollerte Gazastripen viser 126 drepte, blant dem 31 barn, og 950 sårede siden konflikten skjøt fart mandag. Israel har slått til mot 800 mål på Gazastripen siden da, blant annet et stort angrep fredag mot et tunnelnettverk som Hamas har gravd ut under boligområder.

Over 2.000 raketter har blitt skutt mot Israel siden mandag. I samme tidsrom har åtte mennesker, blant dem en liten gutt, blitt drept og over 560 såret på israelsk side.

Gjennom uken har Israel også måttet håndtere interne sammenstøt mellom landets egne statsborgere. Ekstremistiske jøder og israelske arabere har støtt sammen i flere byer, og begge gruppene har også støtt sammen med israelsk politi.

På Vestbredden har palestinere støtt sammen med israelske militære, der ti palestinere ble drept og over hundre skal ha blitt skadd i voldelige sammenstøt fredag, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter.

Israels angrep mot Gazastripen startet mandag som svar på at Hamas og andre palestinske væpnede grupper begynte å sende raketter mot Jerusalem.

Rakett mot oljelager

Natt til lørdag opplyste det israelske forsvaret (IDF) at det hadde slått til mot det som omtales som et «operasjonskontor» tilhørende Hamas, i sentrum av Gaza by. I tillegg gjennomførte Israel luftangrep gjennom natten mot det IDF kaller «underjordiske utskytningssteder».

I den sørlige delen av israel ble luftvernsirener utløst gjennom natten, slik de har blitt hver dag siden mandag.

En rakett slo ned i havneområdet i Ashdod der den traff et oljelager. Det utløste en enorm eksplosjon og høye flammer som sto til værs, skriver Times of Israel.

IDF la ut en video som viser flammene på stedet.

– Dette skal ikke forbli ubesvart, skrev IDF på Twitter.

Det forelå tidlig lørdag morgen ingen meldinger om drepte eller sårede. Dette var andre gang at drivstofftanker hadde blitt truffet av raketter i havnen og ved et nærliggende raffineri i den israelske havnebyen.

Diplomati

FNs sikkerhetsråd skal møtes søndag klokken 16 norsk tid for å diskutere situasjonen. Det blir det tredje møtet i Sikkerhetsrådet på én uke. De to tidligere gangene satte USA foten ned for en felles uttalelse som Norge, Kina og Tunisia hadde tatt initiativ til.

I motsetning til de to tidligere møtene, skal søndagens møte gå for åpne dører.

Fredag ankom Hady Amr, en av toppene i det amerikanske utenriksdepartementet som har ansvaret for saker som omhandler Israel og Palestina, Israel. Der skal han ha samtaler med israelske ledere og palestinske ledere på Vestbredden. (NTB)

