Risikoen for å dø av korona 40 ganger større enn blodpropp

En analyse CNN har gjort basert på tallene fra den føderale etaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at risikoen for å dø av koronaviruset er 40 ganger større enn sjansen for å dø av blodpropp fra Janssen-vaksinen.

I USA har 28 av 8,7 millioner mennesker som har mottatt Janssen-vaksinen fått blodpropp, og av dem er det bare tre mennesker som er bekreftet døde som følge av blodpropp etter å ha tatt vaksinen. Tall fra CDC viser at sjansen for å utvikle symptomer og dø av Janssen-vaksinen er én til 300.000, mens sjansen for å dø av koronaviruset er satt til én til 7.600.

I den samme tidsperioden tallene er hentet fra, fra 2. mars til 7. mai, ble over 2,2 millioner mennesker koronasmittet og 43.000 døde som følge av viruset. Det viser tall fra John Hopkins universitetet.

Vanskelig å forutse

– De fleste av tilfellene med sjeldne blodpropper skjedde i aldersgruppen 30-49 år, fortalte CDC-doktor Tom Shimabukuro på et møte i organets rådgivende komité for immuniseringspraksis.

CDC har varslet doktorer over hele landet over bivirkningene, men Shimabukuro sier videre at det ikke var funnet noen tilfeller der koagulering av blodet var årsak.

– Det gjør det vanskeligere å forutse hvem det er som vil utvikle symptomene, som det er viktig å oppdage og behandle tidlig, forteller doktoren.

I Norge bestemte regjeringen seg onsdag for å sette vaksinen på pause, men likevel tillate at de som vil kan få ta vaksinen frivillig. Det har møtt på skepsis blant vaksineforskere i Norge, siden vaksinen er laget med samme teknologi som AstraZeneca, som nå er tatt ut av det norske vaksineprogrammet.

