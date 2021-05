Over 100 drept i israelske angrep i Gaza

103 palestinere er drept i angrepene, blant dem 27 barn og elleve kvinner, ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza by.

580 palestinere er såret i angrepene, der Israel benytter kampfly og droner og angriper med stridsvogngranater.

På israelsk side er én soldat og seks sivile drept i palestinske rakettangrep, blant dem et seks år gammelt barn.

Søkte tilflukt i skole

Bruken av stridsvognartilleri er en opptrapping på konflikten etter at israelske kampfly og droner de siste dagene har angrepet over 1.000 mål i den palestinske enklaven.

Torsdagens beskytning fra stridsvogner var rettet mot områder lengst nord på Gazastripen, samt den østlige delen av Gaza by.

Rundt 200 palestinere har ifølge et øyenvitne søkt tilflukt på en skole drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Avfyrte raketter fra Libanon retning Israel

En militant palestinsk gruppe i Sør-Libanon avfyrte torsdag tre raketter mot Israel, men de landet i Middelhavet uten å gjøre skade.

Det israelske forsvaret bekrefter på Twitter at det ble skutt tre raketter over grensa.

Hizbollah-militsen nekter for at det var de som sto bak angrepet, og libanesiske sikkerhetskilder opplyser at det var Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP).

To av gruppens medlemmer skal være pågrepet i Tyr.

De tre rakettene landet ifølge det israelske forsvaret i Middelhavet og forårsaket ingen skade.

Kort tid etter angrepet fløy israelske kampfly over Sør-Libanon.

