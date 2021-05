13 etasjers boligblokk bombet i grus i Gaza

Boligblokken huset ifølge den israelske avisa Haaretz også et kontor som ble benyttet av Hamas-bevegelsens politiske ledelse.

Beboerne i boligblokka og flere nærliggende bygninger ble ifølge øyenvitner advart én time før angrepet, men det er uklart om alle hadde rukket å evakuere boligblokka før den ble rammet.

– Vi forventer at dette kraftige angrepet på et høyhus vil sjokkere hele Gaza og at det vil lede til omfattende angrep mot Israel, sier en talsmann for det israelske forsvaret til Haaretz.

En talsmann for Hamas' væpnede gren, Ezzedine al-Qassam-brigadene, truer i en kunngjøring med at de vil angripe «skyskrapere i Tel Aviv» dersom de israelske flyangrepene mot Gazastripen fortsetter.

Et slikt angrep «vil bli mye verre enn det som fant sted i Ashkelon», sier ifølge talsmannen Abu Ubaida, med henvisning til tirsdagens rakettangrep mot den israelske byen der to kvinner ble drept.

Kort tid etter lød det på nytt luftvernsirener både i Ashkelon og Tel Aviv.

Ifølge det israelske forsvaret er det avfyrt over 500 raketter fra Gazastripen siden mandag kveld, men hver tredje har falt ned på Gazastripen og det israelske rakettforsvaret skal ha skutt ned over 200.

