USA stanset norsk forslag til Jerusalem-uttalelse i FN: – Stor fare for at dette eskalerer

– Norge er en av initiativtakerne til at Sikkerhetsrådet avholdt møte i dag om den svært spente situasjonen i Jerusalem. Det er stor risiko for at situasjonen kan komme ut av kontroll, sier Søreide til NTB.

– Vi forsøker nå å samle rådsmedlemmene om en felles uttalelse med krav om å roe ned situasjonen, sier hun.

Etter mandagens hasteinnkalte møte i Sikkerhetsrådet, ble den spente situasjonen ytterligere forverret, konstaterer hun.

Hamas avfyrte en flere raketter mot Israel, som svarte med å bombe mål på Gazastripen. Minst 20 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept, blant dem ni barn.

– Flere titalls raketter er skutt fra Gaza mot Israel og Jerusalem. Dette er fullstendig uakseptabelt. Israel svarer med omfattende militære operasjoner mot de væpnede gruppene i Gaza. Dette er en farlig eskalering, sier Søreide.

– Jeg har innstendig oppfordret politiske, religiøse og andre ledere om å vise ansvar og gjøre alt de kan for å dempe konfliktnivået. Ytterliggående krefter på begge sider har hatt stort spillerom over lang tid, fortsetter hun.

– Tidligere i dag innførte israelske myndigheter flere konfliktdempende tiltak i Jerusalem. Israelske myndigheter har et spesielt ansvar for å sikre rettighetene til troende og for å roe ned situasjonen rundt de hellige stedene. Jeg er samtidig bekymret over rapporter om overdreven maktbruk fra israelske sikkerhetsstyrkers side, sier Søreide.

Bosetninger og utkastelser

AFP og AP har lest utkastet til uttalelse, som Norge fremmet sammen med Tunisia og Kina, der Israel bes om «å innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus og utkastelser, inkludert i Øst-Jerusalem, i tråd med sine forpliktelser i henhold til humanitær lov».

Norge mente videre at Sikkerhetsrådet burde be Israel avstå fra handlinger «som forverrer den spente situasjonen og undergraver en levedyktig tostatsløsning».

Utkastet til uttalelse oppfordrer også partene i konflikten til å «utvise tilbakeholdenhet, avstå fra provoserende handlinger og retorikk, og opprettholde og respektere historisk status quo ved de hellige stedene».

Må få be i fred

Utkastet, som alle unntatt USA skal ha sluttet opp om, understreker også «at troende muslimer må få anledning til å be i fred ved de hellige stedene, uten vold, trusler og provokasjoner».

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun, som for tiden har presidentvervet i Sikkerhetsrådet, kaller sammenstøtene i Jerusalem urovekkende.

– Israelske myndigheter må gjøre det som trengs for å forhindre vold, trusler og provokasjoner mot troende muslimer, sier Zhang.

USAs FN-delegasjon har ikke svart på AFPs henvendelse om hvorfor de satte foten ned for utkastet til uttalelse.

