Kinesisk-amerikanere finansierte høyreekstreme

Privatpersoner med kinesiske navn har donert penger til en innsamlingsaksjon for den høyreekstreme hatgruppa Proud Boys, som er imot innvandring, feminisme og det de kaller «politisk korrekthet», og som har tette bånd til nynazistiske hvit-makt-miljøer.

Det melder den amerikanske nyhetstjenesten USA Today, som har fått innsikt i innsamlingssida GiveSendGo.

De ramser opp flere eksempler: En giver med navn Li Zhang ga 100 amerikanske dollar. Hao Xu ga 20, og Ying Pei 25. Flere skrev en beskjed til Proud Boys idet de donerte pengene. Som Janice Wang, som ga 100 dollar og beskjeden «Dere er de ekte heltene og patriotene!».

Totalt, skriver USA Today, ga nesten 1000 personer med kinesiske etternavn til sammen rundt 86.000 dollar – tilsvarende nær 600.000 norske kroner – til Proud Boys.

Hvorfor?

Noe som selvsagt tvinger fram spørsmålet: Hvorfor i all verden gir amerikanere med bakgrunn fra Kina, Hongkong og Taiwan penger til en gruppe kjent for rasisme?

Den siste tida har mange amerikanere med asiatisk bakgrunn stått fram og fortalt om utbredt hat mot asiatisk-amerikanere. Som følge av pandemien, og det Trump kalte «kinaviruset», har problemet økt. Ifølge TV-kanalen NBC ble hele 3800 tilfeller av anti-asiatisk motivert hat og vold innrapportert i fjor. Mørketallene er store.

Så hvorfor støtte Proud Boys, en gruppe som ønsker et hvitt Amerika, som har bånd til nynazister, og som er imot innvandring til USA?

En mann skjøt og drepte åtte personer, inkludert seks kvinner av asiatisk opphav, i Atlanta den 16. mars i år. Han sa selv at han var spesielt ute etter å drepe asiater. Skyteepisoden førte til økt fokus på vold og rasisme mot mennesker med opphav i Asia og på Stillehavsøyene (Asian American Pacific Icelander, AAPI). Her fra en demonstrasjon i en park i Alhambra i California den 20, 2021. (Ringo Chui AFP/AFP)

Anti-kommunisme

Ifølge USA Today er svaret at en del amerikanere med asiatisk bakgrunn har kjøpt Proud Boys’ og tilsvarende konspirasjonsgruppers påstander om at USA er under kommunistisk angrep. Ifølge denne konspirasjonsretorikken er Proud Boys modige forsvarere av vestlige verdier mot «kommunistarméens» koplinger til BLM og antifa.

For mennesker som har flyktet fra Kina, Hongkong og Taiwan nettopp på grunn av kommunisme, kan det lyde som en sak verdt å støtte. Også økonomisk.

– Vi kom fra kommunistkina og klarte å komme oss hit og setter så stor pris på å være her, sier Rebecca Kwan, sitert i USA Today.

Hun sendte 500 dollar, rundt 4100 kroner, til Proud Boys på 1. juledag 2020, under to uker før angrepet på Kongressen den 6. januar.

– Proud Boys er for Trump, og kjemper mot antifa, og har du sett noe bra antifa har gjort utenom å ødelegge kjøpesenter og små forretninger? fortsetter Rebecca Kwan i USA Today.

Redde for antifa

Antifa betyr «anti-fascisme». Begrepet brukes om en løst sammensatt organisasjon av anti-rasister på venstresida, men også om ytre venstre generelt, i USA. Den ytterliggående høyresidas påstander om at antifa var knyttet til angrepene på Kongressen den 6. januar i år, er blitt tilbakevist.

Så langt er imidlertid 21 medlemmer av Proud Boys siktet for å ha deltatt i angrepet.

Proud Boys’ leder, Enrique Tarrio, som selv kaller seg afro-cubansk amerikaner, setter stort pris på pengene kinesisk-amerikanere sender:

– Jeg er takknemlig for at asiater støtter Proud Boys, på grunn av det vedvarende hatet og det evige angrepet de får fra BLM-tilhgengere. Så jeg vil gjerne si takk til det asiatiske fellesskapet, skriver han i en sms til USA Today.

Hatkriminialitet mot amerikanere med asiatisk bakgrunn har økt under pandemien. Mannen på bildet deltar i en demonstrasjon mot rasistisk motivert, anti-asiatisk vold i Chinatown-bydelen i Seattle, den 13. mars 2020. (JASON REDMOND/AFP)