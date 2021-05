Dansk delegasjon besøkte leirer med danske barn i Syria

Regjeringen i Danmark satte i påsken ned en arbeidsgruppe som skal legge fram eventuelle løsninger for å bringe barn hjem fra Syria uten foreldrene.

Den danske delegasjonen besto av både fagfolk og UD-representanter og har den siste uka besøkt leirene al-Hol og al-Roj, melder DR. I leirene er minst 19 barn som enten er født av eller har tilknytning til dansker eller tidligere danske statsborgere. De er barn av seks mødre.

– Avklaringen om og hvordan en evakuering av de danske barna kan gjennomføres, uten at foreldrene følger med, pågår fortsatt, sier utenriksminister Jeppe Kofod, som bekrefter at delegasjonen besøkte leirene som en del av arbeidsgruppens innsats.

Juridiske utfordringer

Gruppens løsningsforslag er ventet senest 19. mai, deretter ventes konsultasjoner med partiene på Folketinget.

Flere av mødrene har til en rekke danske medier tidligere uttalt at de ikke vil gi fra seg barna sine. Dessuten har flere juridiske eksperter sagt at å skille barna fra foreldrene kan være i strid med menneskerettslige forpliktelser.

Den sosialdemokratiske regjeringen i Danmark ønsker ikke at barnas foreldre skal komme tilbake. Mødrene reiste til Syria for å støtte ekstremistgruppa IS og har dermed vendt Danmark ryggen, er argumentet.

Kan være flere

Mens danske politikere snakker om 19 barn med dansk tilknytning, anslo politiets etterretningstjeneste PET nylig at det nordøst i Syria oppholder seg minst 25 barn av personer som har reist fra Danmark.

Ifølge Aftenposten var det til sammen fire norske kvinner og fire norske barn i leirene Al-Hol og Roj i Nord-Syria i desember i fjor.

Rundt 60.000 mennesker er internert i Al-Hol, og mange av dem er kvinner og barn i familie med IS-medlemmer. De fleste kommer fra Syria og Irak, men om lag 10.000 kommer fra andre land.

