USA og Mexico enige om å samarbeide om migrasjon

Under det virtuelle møtet fra kontoret sitt i Washington, sa Harris blant annet at de to landene burde samarbeide om å hjelpe El Salvador, Guatemala og Honduras med å forbedre leveforholdene i landene, og overtale flere migranter til å bli hjemme.

Hun sa at landene også må samarbeide for å bekjempe vold og korrupsjon i landene, som ofte er grunnene til at folk flykter.

– De fleste ønsker ikke å forlate hjemmene sine. Når de gjør det, er det ofte fordi de flykter fra ødeleggelse, eller fordi de ikke har muligheter, sa Harris.

Obrador snakket om årevis med spenninger mellom landene knyttet til migrasjon, og sa «vi trenger å forstå hverandre og unngå å slåss.» Presidenten la til at Mexico støtter den migrasjonspolitikken USA nå har.

Migrasjonen til USA fra Mexico har økt voldsomt de siste månedene. I mars ble rundt 172.000 papirløse migranter pågrepet mens de forsøkte å krysse grensen til USA.

Det var en økning på 71 prosent på bare en måned, og det høyeste antallet på 15 år, ifølge amerikanske toll- og grensemyndigheter.

[ JFK i kjærlighetsbrev til svensk elskerinne: – Du er herlig, og jeg savner deg ]

Spenninger før møtet

Det var knyttet spenning til møtet fredag. Rett før samtalene beskyldte den mexicanske presidenten USA for å bryte Mexicos suverenitet.

Han viste til USAs finansiering av en ikke-statlig gruppe i Mexico som bekjemper korrupsjon og ofte kritiserer hans administrasjon, som gruppen mener fører en kampanje mot opposisjonsstemmer.

Obrador la til at han har sendt et diplomatisk notat om dette til den amerikanske ambassaden. Dette ble ikke diskutert under fredagens møte.

USAs president Joe Biden har utpekt Harris til å lede innsatsen for å takle den økende tilstrømmingen av migranter over Mexico-grensen.

Harris har sagt at hun vil besøke Mexico og Guatemala 7.–8. juni, noe som blir hennes første utenlandsreise som visepresident.

[ Republikanere vender seg mot Trump-kritikeren Liz Cheney ]