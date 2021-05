JFK i kjærlighetsbrev til svensk elskerinne: – Du er herlig, og jeg savner deg

Brevsamlingen på til sammen åtte sider er ventet å hanke inn over 30 000 dollar (ca. 250 000 kroner) når den går under hammeren hos auksjonshuset RR Auction i Boston, ifølge CNN.

Konvolutten med et av brevene John F. Kennedy sendte Gunilla von Post. Stemplet med brevhodet til det amerikanske senatet. (Nikki Brickett/AP)

John F. Kennedy og den svenske aristokraten Gunilla von Post møtte hverandre i Cannes 1953, noen uker før han giftet seg med Jacqueline Bouvier. Han var 36, hun var 21. I boka «Love, Jack», som von Post ga ut i 1997, kommer det fram at von Post og Kennedy, som reiste sammen med sin gode venn Torbert Macdonald, tilbrakte en intim uke sammen i Sverige i 1955.

[ «Datingappene har ødelagt generasjonen min, og gjort oss overfladiske og følelsesløse» ]

Skrevet mellom 1955 og 1956

Nå skal altså kjærlighetsbrevene Kennedy sendte von Post selges på auksjon. Brevene ble skrevet mellom 1955 og 1956, da Kennedy var senator for Massachusetts. I det første, ufullstendige, brevet fra 1955 har Kennedy tilført noe vidd, skriver RR Auction: «Kjære Gunilla, jeg må si at du så bra og lykkelig ut på bildet du sendte meg fra regattaen. Hva betyr ‘Lagsamling Pa Dack Fore Regattan’? Helt sikkert noe fryktelig. Det ser nå ut til at Kongressen ikke er ferdig før 5. august – jeg seiler med ‘United States’ som ankommer Le Havre 10. august, og jeg kommer til å være i Sverige den 12. Hvor skal jeg dra? Send meg adressen din i Baastad»

Her er et av kjærlighetsbrevene, som starter med «Kjære Gunilla», som nå auksjoneres bort. (Nikki Brickett/AP)

I et fullstendig, håndskrevet brev datert februar 1956 byr Kennedy også på sin humoristiske side, skriver auksjonshuset: «Tusen takk for brevet ditt. Jeg må si at jeg ble trist av å høre at du ikke kommer til USA likevel, og at du skal gifte deg med en bonde. Takk gud for at det ikke er han som vi kjørte halve Sverige rundt for å møte i fjor sommer».

[ Korona har satt mange forhold på prøve. Hva gjør avstand med kjærligheten? (+) ]

«Kom over hvis du ikke gifter deg»

Kennedy skriver videre om minnene de to delte sommeren 1955: «Jeg hadde planlagt å komme tilbake neste sommer for å se deg ... & ... hva kommer til å skje nå. Uansett, fortell meg hva du kommer til å gjøre. Kom over hvis du ikke gifter deg, jeg har lyst til å se deg. Jeg hadde det herlig med deg sist sommer. Det er et lyst minne fra livet mitt – du er herlig og jeg savner deg»

Saken fortsetter under videoen

I et brev fra august 1956, der han undertegner med Jack, skriver Kennedy: «... kommer, og kanskje du kan gi meg en reservasjon. Jeg gleder meg til å se deg. Er det ikke rart etter alle disse månedene? Kanskje blir det litt vanskelig i starten at vi er fremmede for hverandre – men ikke fremmede – og jeg er sikker på at det kommer til å fungere, og jeg tenker at selv om det er en lang vei til Gunilla, så er det verdt det».

[ Maria Mena har laget en hel plate om å være «den andre kvinnen» (+) ]

Skal ha forsøkt å bryte ut av ekteskapet

I boka «Love, Jack» skriver von Post – ifølge RR Auction – at Kennedys forsøk på å bryte ut av ekteskapet med Jacqueline ble hindret av faren (Joseph Kennedy), Kennedys politiske ambisjoner og von Posts empati overfor Jacqueline, med tanke på sistnevntes spontanabort i 1955 og det at hun ble gravid på ny i 1956.

John F. Kennedy giftet seg med Jacqueline Lee Bouvier i 1953. Her et bilde fra 1961. (AP )

Von Post og Kennedy skal ha sett hverandre kun én gang til, ved en tilfeldighet, i forbindelse med en galla på Waldorf Astoria i 1958, da von Post var gravid med sitt første barn. Mannen hennes døde i en flyulykke i 1960, og Kennedy ble skutt og drept i Dallas, Texas 22. november 1963. Von Post giftet seg igjen, og bodde resten av livet i Florida. Kjærlighetsbrevene som nå auksjoneres bort, ble funnet blant hennes eiendeler etter at hun døde i 2011.

[ Ekspertenes råd mot kjærlighetssorg: – Man kan være klar for et nytt forhold ganske raskt (+) ]

Hold deg oppdatert. Få nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

Fakta om John F. Kennedy

Født 29. mai 1917 i Brookline, Massachusetts. Et av ni barn.

Tjenestegjorde i marinen under 2. verdenskrig. Ble dekorert for sin krigsinnsats.

Demokratisk politiker. Valgt inn i Representantenes hus fra Massachusetts i 1946, senator fra samme stat fra 1952–60.

Giftet seg med Jacqueline Lee Bouvier i 1953. Barn: Caroline, John jr. og Patrick. Patrick døde bare to dager gammel, 9. august 1963.

Fikk i 1957 Pulitzerprisen for boka «Profiles in Courage».

Vant presidentvalget i 1960 foran Richard M. Nixon. Som 43-åring var Kennedy den yngste som var valgt til president i USA, og den første katolikk.

Ble drept av en snikskytter i Dallas, Texas 22. november 1963.

Kilde: NTB

---