Fikk koronastøtte – brukte penger på denne statuen

Den 13 meter lange statuen ligger ved havna i den lille kystbyen Noto, der flyvende akkar regnes som byens delikatesse, skriver BBC.

Japanske myndigheter ga Noto 800 millioner yen (ca. 60 millioner kroner) for å demme opp for konsekvensene av pandemien. Av disse ble altså 25 millioner yen (ca. 2 millioner kroner) brukt til å reise den rosa og hvite statuen. Avisa Chunichi Shimbun har snakket med lokalmyndighetene i Noto, som forteller at blekksprut-statuen ble reist for å øke turismen til byen som er økonomisk hardt rammet av pandemien. Ved blekksprutens nebb er det en åpning der folk kan posere for fotografen, skriver The Guardian.

Selv om lokalmyndighetene ikke var forpliktet til å bruke all støtte til å bekjempe koronaviruset, har det ikke vært fritt for kritikk og undring over at man har valgt å bruke en såpass stor sum på denne blekksprutstatuen. En lokal kvinne i 60-årene forteller samme avis at selv om statuen kan bidra til å øke turismen i det lange løp, ville man fått mer ut av å bruke pengene på helsearbeidere - som landet trenger flere av.

Sommer-OL i Tokyo er kun snaut to og en halv måned unna, men turistindustrien i Japan tar seg neppe opp med det første. I forrige måned innførte landets statsminister, Yoshihide Suga, nok en unntakstilstand i blant annet Tokyo og Osaka. Den skal i utgangspunktet vare fram til 11. mai, men myndighetene vurderer forlengelse. Samtidig har Japan bare så vidt kommet i gang med vaksinering av befolkningen, kun to prosent er vaksinert. I tillegg sliter flere sykehus med å håndtere mengden pasienter med alvorlig koronasykdom, skriver The Guardian.

Tirsdag ble det rapportert mer enn 4100 smittede i Japan, totaltallet er nå 614 000. Det er registrert 10 500 dødsfall som følge av koronaviruset.