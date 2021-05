Forskere frykter ukontrollert nedfall av kinesisk romrakett

Raketten Long March 5B ble brukt til å sende ut hovedmodulen til Kinas nye romstasjon. Det blir Kinas første permanente romstasjon som vil bli bebodd av astronauter over lengre tid.

Designet til raketten gjør at hoveddelen ikke kunne styres, og at banen ikke kunne beregnes slik at den kunne lande i sjøen på et bestemt punkt.

[ Gode nyheter fra verdensrommet – jorda er ikke i fare ]

Kan gjøre skade

Astrofysiker Jonathan McDowell ved Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics i Cambridge i USA sier de ikke vet hvor raketten kommer til å lande.

I verste fall vil det bli som et småflykrasj strukket ut i en linje over flere hundre kilometer, ifølge McDowell.

Det er uvisst hvor mange fragmenter av romraketten som vil bestå etter at den igjen kommer inn i jordens atmosfære, men det er nok til å gjøre skade, sier McDowell.

Det mest sannsynlige er likevel at den lander et sted i sjøen, som utgjør mer enn 70 prosent av jordens overflate, ifølge en annen ekspert, Andrew Jones, som skriver på nettsiden spacenews.com.

Faren for at mennesker blir truffet av romnedfall er generelt ekstremt lav, estimert til rundt én av flere trillioner, ifølge Jones.

[ For 60 år siden skapte de historie - nå henger de etter i romkappløpet ]

Dårlig design

Rester av en tilsvarende rakett falt ned i Elfenbenskysten bare dager etter en oppskytning i mai i fjor. Flere hus i landsbyer ble skadd. Det var det største fartøyet som krasjet til jorden siden 1979, da den amerikanske romstasjonen Skylab styrtet ned over Australia og Indiahavet.

McDowell kritiserer Kina for ikke å innfri dagens standarder for romfartøy. I stedet for å kunne styres til et spesifikt punkt, er romraketten designet for å bli værende i bane rundt jorden før den entrer atmosfæren på et tilfeldig punkt en ukes tid senere, ifølge den amerikanske forskeren.

Saken fortsetter under videoen.

– Denne tilnærmingen til design er uaktsom sammenlignet med andre lands nåværende standard, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen