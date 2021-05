Derfor bekymrer Indias covid-tragedie også resten av verden

Koronakrisen i India vokser fra dag til dag, og toppet seg da det for få dager siden ble registrert over 400.000 nye smittede på et døgn. Da var det bare få dager siden India hadde passert over 300.000 smittede per døgn og deretter slo den dystre statistikken fra USA.

Men samtidig med at covid-tragedien vokser i India, øker bekymringen for hva slags konsekvenser det kan få for resten av verden.

Får ikke komme inn

En rekke land i verden har nå innført tiltak for å hindre smitte fra India og flere av nabolandene. Tiltakene varierer i alt fra innreiseforbud til strengere restriksjoner ved innreise.

Danmark har innført forbud mot innreise fra India, med noen unntak. Belgia har innført innreiseforbud fra India, med unntak for belgiske borgere og noen få andre unntak. Også Nederland, Italia og Tyskland har innførte en foreløpig innreisestopp fra India, ifølge Schengenvisainfo.com. En rekke andre land i verden har gjort det samme, blant annet flere land i Asia, og Canada og Australia.

Storbritannia forbyr innreise fra India bortsett fra britiske og irske borgere.

I Australia har det vekket sinne at personer som kommer inn i landet fra India risikerer bøter og opp til fem års fengsel. Kritikere kaller det rasistisk, mens statsminister Scott Morrison sier det kun er helsefaglig begrunnet.

– De samme beskyldningene kom for et år siden da vi stengte grensene for Fastlands-Kina, sier Morrison.

Ifølge regjeringen sto innreisende fra India for 57 prosent av alle smittetilfeller i karantene, opp fra 10 prosent i mars, melder BBC. Australia har obligatorisk karantenehotell for alle innreisende unntatt fra New Zealand, som de er i reiseboble med.

Norge har skjerpet innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan. Fra 28. april ble det innført påbud om karantenehotell for alle reisende fra disse landene, med noen svært få unntak. Det som er nytt er at også reisende som har vært på såkalt «nødvendige reiser» i disse landene, må på karantenehotell.

Dette bekymrer

– Viruset respekterer ikke grenser, nasjonaliteter, alder, kjønn eller religion. Og det som skjer i India nå har dessverre skjedd i andre land, sier dr. Soumya Swaminathan i Verdens helseorganisasjon (WHO) til BBC.

I forrige uke sa Hans Kluge, som leder WHOs Europa-kontor, at det kan ligge an til en «perfekt storm» hvis man i mange land tillater samlinger med mange mennesker, samtidig som vaksinasjonsgraden er lav og det eventuelt dukker opp mer smittsomme varianter.

– Det er veldig viktig å innse at situasjonen i India kan skje hvor som helst, sa han på en pressekonferanse, og advarte derfor andre land mot å åpne for mye for tidlig.

I India mener man at en viktig årsak til at det nå har eksplodert er at man slapp opp og alle tok for lett på viruset tidligere i vinter.

Her er noen av årsakene til at man frykter konsekvensene for ellers i verden:

Økt fare for spredning

Den mest opplagte bekymringen er at smitte spres fra et sted med høy smitte til andre land. Når det er svært mye smitte et sted, øker naturlig nok risikoen for at smitte blir med mennesker som forlater landet.

På et fly fra New Delhi India til Hongkong i april testet over 50 mennesker positivt for covid-19.

Om man ser på statistikken er det fortsatt langt igjen til India har flest smittede i verden i forhold til befolkning, fordi India har så mange innbyggere. Landet nærmer seg 1,4 milliarder innbyggere (det er ventet å gå forbi Kina på statistikken over verdens mest folkerike land rundt 2026). Men mørketallene i India antas å være langt større enn i mange andre land som også har hatt mange smittede, for eksempel USA. Enkelte eksperter har anslått at smittetallene i India i realiteten er opp til ti ganger så store som de offisielle tallene.

Epidemiolog Eric Feigl-Ding tror tallet på smittede i India kan være mellom fem og ti ganger så høyt som statistikken viser.

– Selv i utviklede land vet vi at de ikke fanger opp alle tilfellene. Tidsrommet for å teste positivt er av og til svært smalt, og i tillegg har vi ikke like god testkapasitet i alle land, sier han til India Today.

Saken fortsetter under videoen.

Nye varianter

I India er det oppdaget en ny mutert virusvariant kalt B. 1.617. Den blir ofte kalt «den doble mutasjonen» på grunn av to viktige mutasjoner som har oppstått.

– Det ser ut som den sprer seg raskere enn tidligere varianter, sier Rakesh Mishra, direktør for Centre for Cellular and Molecular Biology i Hyderabad, et laboratorium som driver gensekvensering av koronavirusprøver, ifølge Bloomberg.

Dette er en bekymring som deles av flere eksperter. WHO har imidlertid ennå ikke fastslått om varianten er mer smittsom eller farligere enn andre varianter, og det har heller ikke indiske helsemyndigheter.

Den indiske varianten er allerede påvist i mange andre land. I Norge ble det påvist et tilfelle i april, i Sverige er det påvist fire tilfeller.

Uavhengig av denne varianten er det uansett slik at der det er mye smitte, øker sannsynligheten for at nye mutasjoner oppstår.

– For å unngå at nye varianter av virus oppstår i utgangspunktet, må man unngå at viruset formerer seg i oss, så den beste måten å begrense varianter på, er å begrense den globale mengden av sykdommen som vi har for øyeblikket, sier professor Sharon Peacock, direktør ved covid-19 Genomics UK consortium i Storbritannia, til BBC.

Med andre ord: Når smitten er så ukontrollert som den er i India nå, øker faren for nye mutasjoner som igjen kan spres globalt.

Rammer global vaksinering

India huser verdens største vaksineprodusent, Serum-instituttet. Her ble millioner av vaksiner til andre land produsert fram til mars, da situasjonen i India ble så ille at myndighetene stanset en god del av eksporten av AstraZeneca-vaksinen, inkludert flere vaksiner til vaksineprogrammet Covax som skal sikre vaksiner til lav- og mellominntektsland.

India har selv bare vaksinert om lag en tidel av sin egen befolkning, og prøver nå å vaksinere så mange som mulig.

Hele 35 land er avhengig av India for å få sine vaksiner, og 98 prosent av disse er fra lavinntekts- eller mellominntektsland, ifølge en analyse foretatt av Sky News.

