Tåke og røyk dekker Sydney

Sydneys luftkvalitet forverres for andre gang på en uke, skriver The Guardian. Årsaken er såkalt kontrollert avbrenning av skogområder, dette for å minske risikoen for skogbranner i tørkesesongen. Flere andre medier, deriblant Sydney Morning Herald og nyhetsbyrået Reuters, har også omtalt saken.

Sydney was enveloped in thick fog and smoke from hazard reduction burns, concealing major landmarks in Australia’s largest city pic.twitter.com/SS5tetZ5vI — Reuters (@Reuters) May 3, 2021

Mandag morgen førte tåken til dårlig sikt på flere veier. Ferjetjenestene ble nødt til å stoppe for en liten periode.

[ Mann har bodd alene på øy i 32 år – nå er det over ]

Etter at tåken forsvant, ble byen fylt med røyk, noe som førte til dårlig luftkvalitet i deler av Sydney. Innbyggere ble bedt om å unngå utendørs aktivitet. Dem som er sensitive for røyk, ble bedt om å holde seg inne med vinduer og dører lukket.

Ben Sheperd hos NWS RFS, en tjeneste bestående av frivillige brannmenn, sier til The Guardian at tåken var forventet, men at man ble overrasket over hvor intens den var.

– Da tåken kom gjennom Sydney-området, tok den også med seg noe røyk. Vi forstår at det påvirker folk, så vi forsøker å gi så mye informasjon som mulig. Dette er viktig arbeid. Noen liker ikke at dette gjøres på denne tiden av året, men på den andre siden har du folk som vil at vi skal gjøre enda mer for å forebygge før brannsesongen, sier han til avisen.

Helsemyndighetene i området ber innbyggerne om å fortsatt ta hensyn til forholdene, skriver Sydney Morning Herald.

[ Topp-republikanerens uttalelse får Trump til å tenne på alle pluggene ]