Trump: Jeg ville vært på Mount Rushmore hvis jeg var demokrat

Den tidligere presidenten har lenge vært opptatt av nasjonalmonumentet Mount Rushmore. Da den tidligere presidenten gjestet podkasten til Dan Bongino, var han ikke i tvil om at han burde være den femte mannen i rekka.

Bongino, som lenge har vært Trump-tilhenger, sa at Hollywood pleide å elske Trump, og at hadde han vært demokrat ville han allerede vært hugget ut i granitt.

– Jeg vet, jeg vet – ja, jeg ville ha vært det, var Trumps respons, ifølge Independent.

[ Hun angripes av Trump: – Krigshissende fjols ]

Var i kontakt med South Dakota-guvernør

Dette er ikke første gang Trump leker med tanken på at han skal plasseres vis a vis Washington, Jefferson, Rossevelt og Lincoln. 3. juli 2020 holdt han en av sine første taler etter pandemien startet ved Mount Rushmore, ifølge New York Post.

Dagen etter, på USAs nasjonaldag, mottok han en miniatyrutgave av Mount Rushmore av guvernøren i South Dakota, hjemstaten for monumentet. Senere skal hans medarbeidere vært i kontakt med Noem for å høre hvordan hun stilte seg til å la de fire eks-presidentene få selskap av Trump.

«Høres ut som en god ide, spør du meg!» twitret Trump den gangen, skriver Independent.

[ Mange yngre er alvorlig syke i India nå – to faktorer nevnes som mulige årsaker ]

Kaller republikaner for taper

Trump gikk også hardt ut mot Maryland-guvernør Larry Hogan, en av republikanerne som har vært kritisk til ham.

– Denne fyren, jeg følger ham. Han er en komplett taper og han har ikke vært en god guvernør. Jeg tror han vil stille (som presidentkandidat, journ. anm.). Jeg tror jeg ville gitt ham mindre en null prosents sjanse, sier Trump i podkasten.

Men vil han selv prøve å vinne tilbake embetet han tapte til Joe Biden? Trump sier at han enda ikke har bestemt seg, men at han tenker nøye over det – og at det avhenger av hvordan republikanerne gjør det i mellomvalget neste år. Etter det vil han annonsere om han stiller som presidentkandidat eller ikke

– Jeg kan gjøre det tidligere, men jeg tror at rett etter valget vil være bra, særlig hvis man gjør et godt valg. Nå er jeg ikke sikker, hvis man ikke har et godt valg. Jeg er ikke sikker på om det ikke ville vært bra heller, hvis du vil vite sannheten, sier Trump.

[ «Ingen vil ha en voldtektsmann hengende på veggen» ]