Politisk kaos i El Salvador etter fjerning av dommere og riksadvokaten

Den 39 år gamle presidenten og hans parti Nuevas Ideas (Nye ideer) gikk av med seieren i valget i mars og har to tredels flertall i nasjonalforsamlingen sammen med partiet GANA.

Den nye nasjonalforsamlingen fjernet lørdag landets grunnlovsdommere og riksadvokaten, noe presidenten begrunnet med at de hadde fulgt sine egne interesser.

De avsatte dommerne, som satt i grunnlovskammeret i landets høyesterett, ble erstattet av dommere utnevnt av nasjonalforsamlingen.

– Folket i El Salvador, gjennom sine representanter, sa: Fjernet, sa Bukele etter at avstemningen var over.

De avsatte dommerne nekter imidlertid å forlate sine posisjoner og kaller avstemningen grunnlovsstridig.

Kaller det et kupp

Bukele er populær som følge av hans ønske om å bekjempe kriminalitet og bedre sikkerheten, men han har også mange kritikere. Han har blitt beskyldt for være populistisk og autoritær.

Mindretallsopposisjonen i nasjonalforsamlingen fra partiene Arena og FMLN har gått sammen i en fordømmelse av hendelsene.

– Det som skjedde i går i nasjonalforsamlingen, med et flertall som folket ga dem ved valg, er et kupp, sier representanten Rene Portillo fra høyreorienterte Arena.

Anabel Belloso fra venstreorienterte FMLN sier at de ikke vil ta del i det de også mener er et kupp.

– Dette er et klart statskupp – her blir et konstitusjonelt organ avviklet, sier Enrique Anaya i Ibero-American Institute of Constitutional Law til avisen La Prensa Grafica.

Advarsel fra USA

USAs utenriksdepartement kritiserer avsettelsen av dommerne og riksadvokaten og advarer om at det kan skade forholdet til Washington.

– Et sterkt forhold mellom USA og El Salvador avhenger av om regjeringen i El Salvador støtter maktdeling og opprettholder demokratiske normer, skriver Julie Chung i det amerikanske utenriksdepartementet på Twitter.

