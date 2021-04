Apple anklages av EU for å hindre konkurranse innen musikkstrømming

Konkurransekommissær Margrethe Vestager mener Apple har misbrukt sin markedsmakt via selskapets app-butikk. Granskingen av selskapet startet i juni i fjor, etter en klage fra musikkstrømmetjenesten Spotify.

– Spotify vil ha alle fordelene fra App Store, men synes ikke de skal betale noe, sier en talsmann for den amerikanske teknologigiganten Apple. Selskapet avviser beskyldningene og mener EUs sak er det motsatte av rettferdig konkurranse.

– Forbrukerne taper

– Vår foreløpige konklusjon er at Apple bryter EUs konkurranselov. Apple Music konkurrerer med andre musikkstrømmetjenester, men Apple tar høye gebyrer fra konkurrentene i app-butikken og hindrer dem i å informere om andre måte å abonnere på. Forbrukerne taper, skriver Vestager på Twitter.

Svenske Spotify ønsker EUs prosess mot Apple velkommen. I en uttalelse fra selskapet beskrives fredagens beskjed som et avgjørende skritt for å stille det amerikanske selskapet til ansvar for forretningsmetoder som hindrer konkurranse. Spotify sier det haster med å sørge for at Apples mobile operativsystem iOS ikke fører til konkurransevridning.

Kommisjon

Apple tar 30 prosent i kommisjon for salg gjort gjennom apper fra deres appbutikk. EUs gransking viser at den merkostnaden sendes videre til kundene i form av økte priser, skriver kommisjonen i en pressemelding.

– App Store spiller en sentral rolle i dagens digitale økonomi. Foreløpige har vi kommet fram til at Apple opptrer som en portvokter for dem som bruker iPhone og iPad. Ved å sette regler som gir konkurrenten en ulempe, fratar de brukerne muligheten til å velge billigere strømmetjenester og påvirker konkurransen, skriver kommisjonen.