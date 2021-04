Lekket konfidensiell samtale skaper politiske kriser

ISRAEL (Dagsavisen): I en lang og åpenhjertig samtale, som mandag ble offentliggjort på Iran International, et saudi-eid nettsted, kritiserer Zarif blant annet stormakten Russland, Revolusjonsgarden i Iran og avslører at USA kan ha sviktet sin nære allierte Israel.

BBC er blant dem som har sett originalmaterialet, og nyhetsformidleren skal ha fått tilgang til tre timer av det som skal ha vært en sju timers lang samtale. Iran benekter ikke at det omstridte opptaket er autentisk, men sier at sitatene er blitt tatt ut av sin sammenheng. Zarif ble intervjuet som del av et historieprosjekt, og det var ikke ment at samtalen skulle offentliggjøres.

Innad i Iran har episoden skapt bølger siden Zarif går hardt ut mot den mektige Revolusjonsgarden, og tegner et bilde der styrken, som rapporterer direkte til Den øverste lederen Ali Khamenei, gjør som den vil. I intervjuet sier Zarif at det var Qasem Soleimani, den nå avdøde lederen av Revolusjonsgarden, som styrte Irans utenrikspolitikk og selv forsøkte å sabotere atomavtalen med Vesten.

– Mitt diplomati betalte alltid prisen for militæraktivitetene til martyren Qasem Soleimani, sa Zarif.

Soleimani ble drept av en amerikansk drone i Irak i januar i fjor. Revolusjonsgarden er en av selve bærebjelkene i det iranske regime, og har tradisjonelt hatt jobben å forsvare regimet, samt den islamske revolusjonen. Hvorfor opptaket ble lekket ut nå er ikke kjent, men det kan komme til å svekke Zarif og de mer moderate i presidentvalget i Iran i juni.

[ Iran kan komme styrket ut av krisen med USA ]

Ut mot Russland

I en annen oppsiktsvekkende uttalelse sa Zarif at Russland hadde forsøkt å hindre Iran i å inngå atomavtalen i 2015, som ga Teheran sanksjonslette i bytte mot å begrense atomprogrammet. Russland tjener ikke på at vårt forhold til Vesten blir normalisert, sa Zarif, ifølge al-Jazeera.

Uttalelsene har vekket oppsikt siden Moskva offentlig har stått ved Irans side i atomforhandlingene.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov var på besøk hos Zarif i Teheran tidligere i april for å diskutere nettopp atomavtalen. Lavrov sa da at han tror det vil være mulig å redde den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

Tidligere president Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018, men fikk kritikk fra alle de andre stormaktene som hadde undertegnet den. President Joe Biden har varslet at han vil at USA skal tre inn i avtalen igjen.

[ Sverre Lodgaard: «Kan atomavtalen reddes fra en jungel av sanksjoner?» ]

Trøbbel for John Kerry

Zarif skaper også trøbbel på linjen mellom USA og Israel. I intervjuet sa Zarif at daværende utenriksminister John Kerry hadde forbløffet ham da han avslørte at Israel, USAs nære allierte, gjentatte ganger hadde angrepet iranske mål i Syria, noe Zarif sa han ikke visste om. Republikanske lovgivere krever nå at president Joe Biden må sparke Kerry fra sin nåværende rolle som USAs spesialutsending til klimaspørsmål.

– Dette er motbydelig på så mange nivå. Biden og Kerry må svare på hvorfor Kerry kunne avsløre hemmeligheter til Iran, den største sponsoren av terror, mens han dolker Israel, en av våre viktigste partnere, i ryggen, skrev Nikki Haley, USAs tidligere FN-ambassadør, på Twitter. Kerry sier at Zarifs uttalelser ikke stemmer, «dette har aldri skjedd», skriver han på Twitter.

I Israel tar etterspillet en litt annen vending. For hvis det var slik i Iran, som Zarif selv sa, at det er Revolusjonsgarden og ikke diplomatene som bestemmer utenrikspolitikken, vil Vesten, gjøre en stor feil hvis en ny atomavtale inngås med Zarif, ifølge avisen Jerusalem Post

«Lekkasjene tegner et bilde av en iransk regjering som ikke kan stoles på ettersom Zarif er regimets smilende ansikt, men han representerer ikke dets politikk», skriver journalisten Seth Frantzman.

[ Israels farlige balansegang i Midtøsten ]