Vaksinerte amerikanere slipper munnbind utendørs

USAs smittevernbyrå CDC har hittil anbefalt folk å bruke munnbind utendørs dersom de ikke kan holde to meters avstand til andre.

Endringen er et forsiktig skritt i CDCs plan for gjenåpning og retur til et normalt samfunn nå som over halvparten av voksne har fått en dose av koronavaksinen, og en tredel er fullvaksinert.

CDC sier også at de som ennå ikke er vaksinert, ikke trenger å bruke munnbind når de går tur, sykler eller jogger alene eller med medlemmer av egen husholdning.

På den andre siden bør fullvaksinerte fortsatt bruke munnbind på konsert eller andre arrangementer med mye folk tett sammen. (NTB)

[ Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]