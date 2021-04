Forskere har funnet ut hvor mange bobler det er i et glass øl

Øl er en av verdens mest populære alkoholholdige drikkevarer. Lyst øl, som det definitivt konsumeres mest av, produseres ved at sukker omdannes til karbondioksid ved såkalt kaldgjæring.

Kommersielt øl tilsettes mer karbondioksid før pakking, for å gi ønsket nivå av kullsyre (kullsyre dannes når karbondioksid reagerer med en vannløsning, journ anm). Kullsyre er grunnen til at ølboksen eller -flaska «freser» når du åpner den, og årsaken til at det dannes bobler og skum når du heller ølet over i et glass.

Men boblene er også viktig for hvordan vi opplever ølen, og hvordan den smaker, akkurat slik som med perlende viner og champagne: De transporterer både smak- og luktelementer. Forskeren Gérard Liger-Belair har tidligere estimert at det er omkring 1 million bobler som dannes i et champagneglass, men forskere har ikke visst hvor mange bobler som dannes i en øl før den er død. Dette ville Liger-Belair og kollega Clara Cilindre finne ut.

Flere enn champagne

For å finne ut hvor mange bobler et glass øl inneholdt, målte de mengden karbondioksid i et glass kommersiell øl som var helt i et glass holdt på skrå, på samme måte som en servitør serverer øl for å redusere mengden skum som dannes. Ved å bruke den verdien og en standard drikketemperatur på rundt 6 grader regnet de ut at kullsyre spontant dannet rader av bobler i mikroskopiske hakk og urenheter i glasset. I tillegg brukte de høyhastighetskamera som viste at boblene ble større når de nærmet seg overflaten, og på den måten fanget og transporterte karbondioksid til overflaten og luften over ølen. Ettersom gasskonsentrasjonen sank, forsvant boblene.

Forskerne estimerte at det totalt frigjøres mellom 200.000 og 2 millioner bobler før en «half pint» (omlag 2,5 dl) var død.

Overraskende nok, fant forskerne ut at ujevnheter i glasset påvirker øl og champagne totalt forskjellig, ved at det i øl dannes flere bobler hvis glasset er ujevnt, mens med champagne dannes det flere bobler jo færre ujevnheter glasset har.

Kilde: Gérard Liger-Belair, Clara Cilindre. How Many CO2 Bubbles in a Glass of Beer? ACS Omega, 2021; 6 (14): 9672 DOI: 10.1021/acsomega.1c00256