Nye løfter om hjelp til hardt koronarammede India

– Skremt av smittesituasjonen i India. Vi står klar til å hjelpe, skriver von der Leyen på Twitter søndag.

– EU samler ressurser for å svare raskt på Indias forespørsel om hjelp, via EUs ordning for sivil beredskap, skriver von der Leyen.

Ordningen er etablert for å hjelpe EU-landene til å samkjøre hjelpen i krisesituasjoner. EU-kommissæren for humanitær hjelp, Janez Lenarcic, sier koordinering av oksygenforsyninger og medisinsk bistand fra medlemslandene allerede er i gang.

Tysklands statsminister Angela Merkel sa tidligere samme dag at Tyskland var i ferd med å forberede nødhjelp til India. Forsvarsdepartementet i Berlin undersøker blant annet muligheten for å skaffe til veie en mobil oksygengenerator.

Også USA har lovet India hjelp. En talskvinne for Det hvite hus sier at det holdes møter på høyt nivå for å planlegge, melder Reuters. Hvilken form for hjelp som er tenkt, er ikke klart.

– Livsnødvendig medisinsk utstyr, blant annet hundrevis av oksygenapparater og respiratorer, er nå på vei fra Storbritannia til India for å støtte innsatsen for å hindre tragiske tap av menneskeliv som følge av viruset, uttaler statsminister Boris Johnson om den britiske hjelpen søndag.

[ Verdensrekord i nye smittetall – hva har skjedd i India? ]

Døde i køen

Helsevesenet i India er under hardt press. Mange sykehus er overbelastet og sliter med mangel på oksygen. Situasjonen er spesielt kritisk i hovedstaden New Delhi, en gigantby med 20 millioner innbyggere.

Mange pårørende forsøker desperat å søke hjelp til syke slektninger, og mange forsøker å nå fram i sosiale medier.

– Han gispet etter luft, vi fjernet munnbindet hans, og han gråt og sa «redd meg, værsåsnill, redd meg». Men jeg kunne ikke gjøre noe, jeg måtte bare se ham dø, sier 17 år gamle Mohan Sharma, som mistet faren i en kø utenfor et sykehus i byen.

Fjernet kritikk

En ukelang nedstengning i byen skulle etter planen utløpe mandag, men den er nå forlenget med en uke.

– Koronavirus-kaoset fortsetter og vi får ikke noe pusterom. Alle er for å fortsette nedstengningen, sier Arvind Kejriwal, som leder byregjeringen i New Delhi.

Misnøyen med myndighetenes håndtering av situasjonen er også merkbar. Søndag bekreftet Twitter at de hadde tatt vekk flere meldinger med kritikk av indiske myndigheters håndtering av koronakrisen, på forespørsel fra Indias regjering.

[ Vi har superligaer rundt oss på alle kanter ]

Mørketall

Fredag sa landets jernbaneminister Piyush Goyal at de har begynt å kjøre ekspresstog med oksygentanker for å møte behovet hos sykehusene, og i New Delhi ble en tankbil med oksygen eskortert gjennom byen av politibiler med blålys og sirener.

Det meldes også om store kapasitetsproblemer hos landets krematorier, ettersom dødstallene har skutt i været.

349.691 nye smittetilfeller og 2.767 koronarelaterte dødsfall ble registrert søndag. Begge tallene var de høyeste i India så langt i pandemien. Ingen andre land har registrert like mange smittede i løpet av ett døgn.

Det bor imidlertid 1,3 milliarder mennesker i India, og mange andre land har registrert flere smittede og døde per 100.000 innbyggere. Det antas imidlertid at de reelle indiske tallene kan være høyere enn det som rapporteres.

















(©NTB)