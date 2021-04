Savnet ubåt er trolig gått tapt

– I løpet av de siste dagene har vi funnet rester og gjenstander fra det siste stedet der ubåten dykket, sa sjefen for den indonesiske marinen, Yudo Margono, i et møte med pressefolk lørdag.

Blant gjenstandene som er funnet, er det ting som normalt ikke ville ha kommet ut av fartøyet.

Dermed ser det ut til at ubåten har sunket og fått store skader. Margono sier de nå har gått over i en fase der ubåten antas å være sunket.

Fant bønnematter

Under letingen i området er det blant annet funnet en flaske med smøremiddel som trolig brukes til å smøre periskoper.

I tillegg er det funnet bønnematter – trolig brukt av ubåtmannskapet. Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land.

Det var 53 personer om bord på ubåten da den ble meldt savnet. Hadde fartøyet vært intakt, hadde mannskapet trolig gått tom for oksygen fredag kveld norsk tid.

Intens leting

Søket etter ubåten har pågått for fullt etter at den ble meldt savnet onsdag utenfor kysten av ferieøya Bali.

24 skip og ett fly skal ha deltatt i søket, som ble intensivert da det nærmest seg tidspunktet da mannskapet uansett ville gått tom for oksygen.

En talsmann for Indonesias marine har tidligere sagt at ubåten mest sannsynlig lå på mellom 600 og 700 meters dyp. Det ble antatt at den bare ville tåle dybder ned til 500 meter. (NTB)