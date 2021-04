Caitlyn Jenner vil stille til valg som guvernør i California

– Jeg er med, sa den 71 år gamle tidligere tikjemperen fredag. Hun la til at kampanjestart vil bli kunngjort på et senere tidspunkt og at hun trolig vil stille som republikaner.

– Jeg har vist at jeg er en vinner, og jeg er den eneste outsideren som kan gjøre slutt på demokraten Gavin Newsoms katastrofale tid som guvernør, sa hun.

Det er en utbredt oppfatning av Newsom vil bli gjenvalgt senere i år.

Jenner kunngjorde etter sin skilsmisse fra kona Kris i 2015 at hun var transkvinne.

Hun har siden 2007 opptrådt i realityserien Keeping up with the Kardashians sammen med sin tidligere kone Kris og deres felles døtre Kendall og Kylie, samt Kris' øvrige barn Kourtney, Kim, Khloe og Rob.

