FN-eksperter: Navalnyj må evakueres umiddelbart

– Vi mener Navalnyjs liv er alvorlig truet, sier de fire uavhengige ekspertene, som ikke snakker på vegne av FN. De ber russiske myndigheter sørge for at han «har tilgang til sine egne leger, og tillater at han blir evakuert for presserende medisinsk behandling utenlands»

Navalnyj, som sitter fengslet, har sultestreiket i tre uker. Ifølge FN-ekspertene soner han under tøffe forhold og nektes tilgang til behandling.

– Vi er dypt bekymret over at Navalnyj sitter fengslet i forhold som kan beløpe seg til tortur eller ondsinnet, inhuman eller nedverdigende behandling eller straff, i en anstalt som angivelig ikke står til internasjonale standarder, sier de i en uttalelse, skriver Reuters.

Videre knytter de rettssaken mot Navalnyj og tidligere angrep mot ham, inkludert giftangrepet i Sibir i fjor, sammen med et gjennomgående mønster av «gjengjeldelse mot ham for hans kritikk av den russiske regjeringen».

Den 44 år gamle regimekritikeren overlevde så vidt et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor. I februar ble han fengslet i forbindelse med en eldre sak, og 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager.

Det er landsomfattende massedemonstrasjoner til støtte for Navalnyj i Russland onsdag. Nesten 200 skal ifølge observatører være pågrepet, og det skal være ytterligere demonstrasjoner i storbyene Moskva og St. Petersburg.

