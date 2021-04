Sjokkerende videomateriale gir tillitskrise for amerikansk politi

En rekke videobevis som viser tilsynelatende overdreven maktbruk har vekket oppsikt i USA den siste tiden. Men til tross for protester og hard kritikk mot politiet, er det få som tror at det vil skje endringer med det første.

I rettssalen i Minneapolis der tidligere politimann Derek Chauvin har stått tiltalt for å ha drept George Floyd, har bildene av Chauvin som holder kneet på Floyds hals preget saken.

Samtidig har nye politivoldssaker med dødelig utfall ført til sinne og flere protester i USA.

Da en politikvinne stoppet og skjøt den svarte 20-åringen Daunte Wright i en forstad i Minneapolis forrige søndag, ble hendelsen fanget opp av kroppskameraet på uniformen hennes. Hun har forklart at hun tok feil av tjenestevåpenet og et elektrosjokkvåpen hun tenkte å bruke.

En annen video fra kroppskameraet til en politimann i Chicago viser hvordan 13 år gamle mexicansk-amerikanske Adam Toledo ble skutt av politiet etter at han hadde lagt fra seg et våpen.

Sammenligner

– Jeg føler at dette er en lang kamp, sier Selena McKnight. Hun er en lokal aktivist i Minneapolis som har deltatt i flere protester mot rasisme og politivold den siste tiden.

Til tross for at videoer som viser politivold gir press på systemet, tror ikke McKnight at det alt i alt ikke gjør noen særlig forskjell.

– Vi tror kanskje at alle disse videoene kan gi forandring, men det viser bare hva vi har visst har foregått i lang tid, sier hun.

Forskjellsbehandling?

Videobilder av Floyd, Toledo og andre har blitt sammenlignet med hvordan politiet agerer når de konfronterer aggressive hvite menn.

Flere har trukket fram en annen hendelse til sammenligning: I en by utenfor Minneapolis ble en politimann angrepet med hammer av en hvit mann i 60-årene og slept etter en bil i høy fart. Ingen skudd ble løsnet, og mannen ble senere pågrepet. Kritikerne mener dette belyser fordomsfulle holdninger og forskjellsbehandling.

– Ble mannen skutt? Nei, selvfølgelig ikke. Dette forteller alt du trenger å vite om politiets fordommer, sier McKnight.

Tror ikke på endring

– Jeg er en svart mann, og jeg vet av erfaring at politiet ikke er profesjonelle, sier Darnell Squire. Han selger T-skjorter og baseball-capser fra gaten i en forstad i Minneapolis.

– De er ikke her for å beskytte samfunnet, eller for å få folk til å føle seg trygge. Det har vært tydelig siden jeg var barn, legger Squire til.

Han stoler ikke på myndighetenes løfter om at ting skal forandres, og tror problemet ligger høyt oppe i systemet.

Konsekvenser

Videoer som viser politivold har imidlertid fått konsekvenser. Etter store protester som følge av politiskuddet som drepte Wright, gikk både politibetjenten som skjøt og politisjefen i Minneapolis av.

George Floyd-saken skapte reaksjoner i hele verden, og førte til flere måneder med demonstrasjoner mot diskriminering og rasisme i USA. Mange personer har stått fram og fortalt om vold mot svarte og krevd politireform.

Under rettssaken mot Chauvin, har deler av sentrum av Minneapolis var stengt ned og forlatt, og nasjonalgarden har patruljert i pansrede biler. Det er frykt for hva som kan skje hvis han blir frikjent.

