Gråt og smil da reiseboble åpnet – slik skal reising gjenopptas igjen i verden

Steph Wood gråt allerede da hun kom gående inn i ankomsthallen. Det gjorde moren Narelle også.

– Jeg har ikke vært her siden 2019, jeg har telt dagene, sa Steph Wood da hun kom med fly fra Sydney i Australia til flyplassen i Auckland i New Zealand mandag.

For første gang på over ett år kan innbyggere i de to landene reise karantenefritt til hverandre, i en såkalt «reiseboble» mellom de to.

Det var rene «Love Actually»-stemningen på flyplassen, rapporterte The Guardian.

Steph Wood bor i Sydney, og hadde håpet å reise tilbake til New Zealand til jul, men kunne ikke på grunn av et koronasmitteutbrudd i Sydney da.

– Stor dag

– Det er en stor dag, og spennende for familier og venner, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern, som hyllet den gode håndteringen av pandemien som både Australia og New Zealand har stått for.

Begge land stengte grensene for alle utenom egne borgere og andre med oppholdstillatelse i mars i fjor for å hindre koronasmitte. Senere har det vært mulighet for noe reising dem i mellom, men ikke uten karantene. Innbyggere i New Zealand har kunnet reise til Australia siden oktober i fjor, men har måttet gå i karantene i 14 dager ved hjemkomst.

Mandag var første gang australiere kunne reise til New Zealand siden grensene ble stengt, og nå kan newzealendere også komme tilbake fra Australia uten karantene.

Mange gledestårer på flyplassene i Australia og New Zealand mandag. Her blir en familie gjenforent i Sydney. (SAEED KHAN/AFP)

Begge land har hatt relativt lite koronasmitte, men særlig New Zealand, på grunn av stengte grenser og strenge restriksjoner.

De to landene har tette forbindelser. Det bor flere hundre tusen newzealendere i Australia, og mange av dem har reist fram og tilbake flere ganger i året. I New Zealand utgjør australiere en stor andel av turismen: 40 prosent av turistene fra utlandet der i 2019 var fra Australia.

Den internasjonale turismen har stupt under pandemien, og særlig i landene som har hatt mer eller mindre stengte grenser. I Australia kom det 99 prosent færre internasjonale besøkende i januar 2020 enn året før, ifølge Tourism Australia.

Utvider boblen?

Åpningen mellom de to landene er ikke knyttet til vaksinering – vaksineringen har kommet kort i begge land. Det er også grunnen til at begge land regner med at det vil gå en god stund før en mer generell åpning for internasjonal reising iverksettes.

Begge land vurderer i første omgang å utvide boblen til også å gjelde andre nærliggende land. Statsminister i New Zealand, Jacinda Ardern, sa mandag at de undersøker muligheten for å åpne opp for «covid-frie land ved Stillehavet».

En slik utvidelse diskuteres også i Australia, der Singapore trolig er øverst på listen over neste «boble»-samarbeidsland, melder ABC News. Tidligere har det også vært diskusjoner mellom Australia og blant annet Japan, Sør-Korea og Taiwan.

Grønt sertifikat i Europa

Samtidig foregår planlegging mange steder i verden av hvordan reising skal kunne gjenopptas mellom landene i løpet av de neste månedene. I Europa er det ikke tosidige reisebobler som står på agendaen, men et koronasertifikat som vil kunne bli en døråpner for reising innenfor EU og EØS.

EU planlegger et såkalt grønt digitalt sertifikat som skal kunne brukes ved reising ved å vise at man enten er blitt vaksinert eller nettopp har testet negativt for koronaviruset, eller har vært smittet tidligere. Planen er at det skal kunne tas i bruk «innen sommeren», ifølge EUs tidsplan.

Det digitale sertifikatet skal kunne lagres på mobilen, men man kan også få det i papirformat.

EU-president Ursula von der Leyen etter et møte i mars, der kommisjonen foreslo å opprette et grønt digitalt sertifikat for å legge til rette for reising innad i EU. (John Thys/AP)

Koronasertifikatet skal kunne verifiseres i et annet land enn i det landet der sertifikatet er utstedt. Det vil likevel være opp til det enkelte land å bestemme bruken av sertifikatene, og hvilke reiserestriksjoner som skal gjelde. Men dersom et medlemsland fortsetter å kreve at personer med et digitalt grønt sertifikat går i karantene eller tester seg, må det gi beskjed til EU-kommisjonen og alle andre medlemsland, og rettferdiggjøre avgjørelsen, heter det i EUs oversikt over ordningen.

I Danmark har man allerede begynt å ta i bruk et koronapass. Det fungerer foreløpig til ulike formål innenlands, men skal brukes til utenlandsreising.

I full gang i Norge

Også i Norge er arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang, meldte regjeringen 16. april.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass innen regjeringen har vurdert og besluttet hva koronasertifikatet kan brukes til.

Den forenklede utgaven av koronasertifikatet kommer på plass i mai, mens den endelige versjonen av sertifikatet, som vil være helt i tråd med EUs regelverk, kommer i slutten av juni, ifølge regjeringen.

Regjeringen støtter at selve bruken av koronasertifikatet reguleres av det enkelte land.

– Bruken av sertifikatet er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Det er mange hensyn som må tas i denne vurderingen, blant annet etiske, smittevernfaglige, juridiske og samfunnsøkonomiske. Privatlivets fred, diskrimineringsvern og personvern er viktige temaer her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en uttalelse.

Johnson med dato

I Storbritannia sa statsminister Boris Johnson for noen uker siden at han håper en gjenåpning for internasjonal reising til og fra Storbritannia fra 17. mai, med land med lavt nok smittetrykk. Men slik situasjonen er blant annet i Europa, er ikke dette sikkert. Johnson gjentok imidlertid nylig at han ikke har gitt opp datoen.

Shai Weiss, direktør i Virgin Atlantic, tror at USA og Storbritannia, som begge er blant de landene i verden som er kommet lengst i vaksinering, kommer til å diskutere gjenåpning mellom de to landene om ikke så lenge.

– Det kommer også et G7-møte i juni, og jeg tror at utviklede land må ta en ledende avgjørelse basert på at de har pandemien under større kontroll og at det er vaksineprogram i gang, sa Weiss til CNN nylig.

Flere flyselskaper kommer til å begynne å ta opp langdistanseruter i løpet av sommeren og høsten i år. Men langdistanseflyginger vil, med noen unntak, være det siste som gjenopptas i stor grad, tror de fleste eksperter.

– Jeg venter ikke at volumet av langdistanseruter øker til nivåer som før covid-19 før i 2022, sier Bryce Conway, reiseekspert og grunnlegger av 10xTravel til CNN.

