Derfor sier WHO nei til vaksinepass

Komiteen, som gir WHO råd om håndtering av pandemien, mener at kravet om vaksinepass er urettferdig fordi vaksinene er skjevt fordelt, noe som vil føre til at vaksinepass øker kløften mellom mennesker fra ulike land.

– Ikke krev bevis på vaksinering som en betingelse for innreise, gitt de begrensede (dog økende) bevis på at vaksiner reduserer smitte, og den fortsatte ulikheten i den globale vaksinedistribusjonen, skriver komiteen i en uttalelse mandag.

Konklusjonen stammer fra et møte som komiteen hadde i forrige uke, men som først ble kjent mandag.

– Statlige aktører oppfordres sterkt til å erkjenne hvilket potensial krav om vaksinasjonsbevis har for å øke ulikhet og fremme ulik bevegelsesfrihet, skriver komiteen.

EU-vedtak

Anbefalingen kommer samtidig som en rekke land, ikke minst i EU, allerede har besluttet å innføre en ordning med vaksinepass for at folk skal kunne feriere i utlandet i sommer.

Det er også planer om å utstede vaksinepass for deltakelse i aktiviteter, som for eksempel idrett.

Blant andre land som har innført en ordning for personer på reisefot, er Kina, som har iverksatt et helsekort-program, og flere flyselskaper vurderer også å kreve dokumentasjon på at passasjerer er vaksinert.

Unge og eldre

Ideen er allerede møtt med kritikk fra flere hold fordi det vil kunne føre til diskriminering mellom blant annet unge og eldre, og mellom fattige og rike.

Enkelte mener også det griper inn i folks privatliv.

Komiteen understreker at den er dypt bekymret for skjevfordelingen av vaksiner, og framholder at pandemien neppe vil være under kontroll før alle land har tilgang til nok vaksinedoser, medisiner og testing.

Den oppfordrer også WHO til å trappe opp forskningen på koronavirusets opprinnelse og ber om bedre regulering av markeder der det selges levende dyr.

