Fra stans til stans: Frykter vaksinetvilen skal ramme hardt i fattige land

Usikkerheten rundt vaksinen fra Johnson & Johnson er stor både i Europa og USA, etter at USA har satt den på pause og selskapet har valgt å utsette Europa-utrullingen. Johnson & Johnsons vaksine, også kalt Janssen-vaksinen, hadde ikke rukket å bli rullet ut i Europa ennå.

Men i likhet med USA har Sør-Afrika allerede startet vaksineringen med denne. Også Sør-Afrika har nå stanset bruken av den inntil videre, og det er uklart hva dette betyr for vaksineringen i landet. Eksperter frykter nå for konsekvensene av vaksineusikkerheten.

Flere hindre

Bekymringen har oppstått etter at det i USA ble registrert seks tilfeller av det sjeldne sykdomsbildet med en kombinasjon av blodpropp og lave antall blodplater. Av de seks tilfellene er én person er død. Tilfellene i USA utgjør foreløpig en ekstremt liten andel av de 6,8 millioner dosene som er distribuert i USA så langt. Dette kommer etter tilsvarende sjeldne funn etter AstraZeneca-vaksinen, som Norge har stanset inntil videre.

Stansen av Johnson & Johnson-vaksinen er ikke det første hinderet Sør-Afrika møter i utrullingen. Landet skulle i februar starte vaksinering med AstraZeneca, da en studie antydet at den gir begrenset beskyttelse mot lett og moderat smitte av den sørafrikanske mutasjonen. Det var et stort tilbakeslag. Den sørafrikanske virusvarianten utgjorde allerede da 90 prosent av tilfellene i Sør-Afrika. I siste liten valgte sørafrikanske myndigheter å droppe AstraZeneca-vaksinen.

I stedet valgte landet å ta i bruk Johnson & Johnsons koronavaksine, som ennå ikke var godkjent, som en del av en studie. Foreløpige funn hadde nemlig vist at Johnson & Johnson-vaksinen er relativt effektiv mot den sørafrikanske mutasjonen. Vaksinen ble i stor grad gitt til helsearbeidere, men også president Cyril Ramaphosa var blant de første som fikk den.

Tirsdag denne uka besluttet også Sør-Afrikas regjering å utsette bruken av vaksinen, av forsiktighetshensyn. Sør-Afrika har gitt mer enn 289.000 doser av denne, men har ikke selv rapportert noen blodpropptilfeller, ifølge helseminister Zweli Mkhize. Han håpet denne uka det ble klart innen få dager hva som skjer videre. Neste fase med vaksinering starter først i mai, med Pfizer-BioNTech.

– Folk bør ta den

Selv om vaksinen skulle bli tatt i bruk igjen i Sør-Afrika, frykter mange nå effekten av usikkerheten som er sådd rundt vaksinen.

Professor Barry Jacobson, lege og president i den sørafrikanske foreningen for trombose og hemostase, ber innstendig om at sørafrikanere tar vaksinen om pausen oppheves.

– J & J-vaksinen er en veldig god vaksine, som har vist seg effektiv mot vår variant. Tilfellene av trombose (blodpropp journ.anm.) er minimale, absolutt minimale, i forhold til tilfellene av trombose ved covid-19, sier han til den sørafrikanske kringkastingen SABC.

Han mener sørafrikanske myndigheter bør gå tilbake til vaksinering så fort som mulig.

– Min største bekymring nå er at mange folk ikke vil ha vaksinen fordi de er bekymret for å få blodpropp, mens risikoen for å blodpropp er mye større hvis man får covid, sier Jacobson.

Regjeringen får imidlertid støtte på lederplass hos den sørafrikanske avisen Business Day, som mener det var riktig å ta pause, men at svarene bør komme raskt.

– Regjeringen er i en veldig annen situasjon enn USA, som har Pfizer og Moderna tilgjengelig som en erstatning for J & , skriver avisen.

Ulik nytte/risiko-vurdering

Vurderingen rundt bruken av vaksiner må vurderes av ulike land opp mot den situasjonen man står i, påpeker Gunnveig Grødeland, vaksineforsker ved Universitetet i Oslo.

– Vurderingen rundt dette vil variere fra land til land, basert på hva slags situasjon de står overfor: Man må vurdere situasjonen opp mot risikoen. For mange land vil det være vel verdt det å bruke AstraZeneca-vaksinen, sa Grødeland til Dagsavisen denne uka i en kommentar til usikkerheten rundt AstraZeneca-vaksinen – som nå altså også gjelder Johnson & Johnson.

Vurderingen rundt nytte og risiko ved en vaksine vil altså være annerledes i mange land enn i Norge nettopp på grunn av ulik situasjon.

– Her i Norge har vi i øyeblikket et spredningstall under 1, et spredt bosetningsmønster og et helsevesen som, til tross for at det er belastet, ser ut til å håndtere situasjonen, sier Grødeland.

Frykter ødelagt tillit

Mens EU og Norge nå kan vente seg en noe raskere levering av Pfizers vaksine, vil ikke dette nødvendigvis gjelde fattige land. Pfizers og Modernas vaksiner er ikke bare dyrere enn AstraZeneca og Johnson & Johnson, de krever også frysetemperaturer som gjør det langt vanskeligere å lagre og distribuere i utviklingsland. AstraZeneca og Johnson & Johnson er derfor ansett som helt avgjørende for vaksineringen i utviklingsland, for eksempel i Afrika.

I Den afrikanske union (AU) er man bekymret for hva usikkerheten i Europa og USA rundt AstraZeneca og Johnson & Johnson vil bety globalt.

– Det sender tilliten til vaksiner i et krater, sier Ayoade Alakija, som sitter i ledelsen av AU vaksineleveringsallianse, til The New York Times.

– La oss ikke ødelegge tilliten til vaksiner på steder som bare har tilgang til én type vaksine, sier Alakija.

Johnson & Johnson-vaksinen

Utviklet i Nederland og Belgia av Janssen Pharmaceuticals, et datterselskap av det amerikanske konsernet Johnson & Johnson.

Omtales derfor både med navnene Janssen og Johnson & Johnson.

Vaksinen skiller seg ut ved at kun én dose trengs for å bli fullvaksinert.

Basert på såkalt virusvektor-teknologi. Et forkjølelsesvirus brukes til å frakte genetisk informasjon som utløser en immunrespons i cellene i kroppen.

Samme type teknologi brukes også av AstraZenecas vaksine og den russiske Sputnik-vaksinen.

Kan oppbevares i kjøleskapstemperatur i flere måneder.

I en test med over 43.000 deltakere var Janssen-vaksinen 66 prosent effektiv mot moderat og alvorlig forløp av covid-19.

(NTB. Kilder: Statens legemiddelverk, Reuters, Ritzau, Janssen Pharmaceuticals)

