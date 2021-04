USA vil midlertidig stanse bruk av J & J-vaksinen

Så langt er det ikke etablert noen klar årsakssammenheng mellom de sjeldne blodpropp-tilfellene og vaksinen, påpeker legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC. De ber likevel om stans i vaksineringen på føderale sentre og be delstatene, melder The New York Times.

– Vi anbefaler en pause i bruken av denne vaksinen, på grunnlag av forsiktighetstiltak, het det i en melding fra FDA på Twitter tirsdag.

Nesten sju millioner personer har fått Johnson & Johnson-vaksinen i USA til nå. Ytterligere ni millioner vaksiner var før tirsdagens beslutning sendt ut til delstatene.

– Det er en dramatisk vending etter at det er oppdaget flere alvorlige tilfeller med blodpropp i USA. EMA har allerede startet en granskning av denne vaksinen. Nå gjelder det å få alle fakta på bordet, skriver medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i en SMS til Dagbladet.

Norge anslår å få 52.000 doser av vaksinen i april.

Seks tilfeller

Tilfeller i USA der seks personer har fått blodpropp etter å ha fått Janssens koronavaksine, gjorde at EUs legemiddeltilsyn forrige uke også åpnet en granskingssak.

Alle seks er kvinner i alderen 18 til 48 år. En av dem er død, mens tilstanden er kritisk for en annen av dem. Et annet fellestrekk er at alle ble rammet av den sjeldne kombinasjonen av blodpropp og lave blodplatenivåer under to uker etter vaksinasjon.

Det er ikke bekreftet noen sammenheng mellom denne vaksinen og det uvanlige sykdomsforløpet. Men det er den samme sannsynlige sammenhengen som ligger bak flere lands beslutning om å stanse helt eller delvis bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Flesteparten av vaksinasjonene som så langt er gjort i USA, er med vaksinen fra Pfizer og Biontech, og Modernas vaksine. AstraZeneca-vaksinen er ennå ikke godkjent for bruk i USA.

På vei til Norge

Johnson & Johnsons koronavaksine, som også er kjent som Janssen-vaksinen, krever i motsetning til de øvrige koronavaksinene på markedet, kun én dose for å gi full vaksinasjon. Vaksinen ble godkjent i EU og Norge i mars, og de første leveransene kommer denne uka.

– De første dosene til medlemslandene gikk ut fra lager i dag, sa EU-kommisjonens talsmann Stefan De Keersmaecker mandag.

Det er ikke kjent hvor mange doser av den såkalte Janssen-vaksinen som er i den første forsendelsen, men ifølge Folkehelseinstituttet regner Norge med å motta de første 60.000 dosene denne uken.

EU, Norge og Island skal etter planen motta 200 millioner vaksinedoser fra den amerikanske legemiddelgiganten i løpet av året, 55 millioner innen utgangen av juni.

Dette er vaksinen som Danmark bestilt flest av. I likhet med Norge skal Danmark motta den første forsendelsen denne uken.