Denne byens navn ble for mye for Facebook

Byen i Nordøst-Frankrike med rundt 5000 innbyggere har fått en unnskyldning fra Facebook etter at Facebook-siden deres ble stengt, skriver The Guardian under den treffende tittelen Life’s a Bitche.

Bitche ser ut til å ha blitt rammet av Facebooks algoritmer, som har tolket byens navn som støtende. Siden ble stengt i forrige måned, uten forvarsel. Etter at nyheten spredte seg, sørget Facebook tirsdag for å gjenopprette siden Ville de Bitche.

– Underlig at Facebook brukte så lang tid

Bitches ordfører, Benoît Kieffer, skriver i en post – gjengitt i The Guardian:

– Navnet på byen vår ser ut til å være rammet av dårlig tolkning. Det underligste er at det tok Facebook så lang tid å rette opp i dette. Presidenten i Facebook Frankrike har akkurat kontaktet meg personlig for å fortelle at Ville de Bitche-siden vil bli publisert igjen, og han beklager ulempene som har oppstått, skrev Kieffer kort tid før siden var oppe igjen.

– Det som har skjedd med byen Bitche synliggjør hvor utilstrekkelige og begrensede moderne verktøy kan være, sier ordføreren, ifølge BBC.

Facebook opplyser til The Guardian at siden ble tatt ned på grunn av en systemfeil.

Valérie Degouy, talsperson for Bitche, forteller til den lokale radiostasjonen Radio Melodie at byens navn allerede i 2016 skapte problemer da hun forsøkte å opprette en offisiell Facebook-side for byen.

– Det var umulig å skrive inn ordet Bitche. Jeg måtte lage en side jeg kalte Ville fortifiée, og endre beskrivelsen etterpå for å forklare at dette var den offisielle siden til byen Bitche, og samtidig påpeke at brukernavnet var Ville de Bitche. På den tiden var det tillatt, sier hun.

Inviterer Zuckerberg

Etter at Facebook gjenopprettet siden, sa byens ordfører at han gjerne vil invitere Facebook-sjefen Mark Zuckerberg til «vår herlige by som har utmerket seg flere ganger i løpet av historien».

– Sammen kan vi hedre minnet over våre landsmenn og våre amerikanske venner fra infanteridivisjonen i South Carolina, som kom for å frigjøre byen vår: Frigjørere som med stolthet kalte seg «sons of Bitche».

Rohrbach-lès-Bitche, en by i samme region, endret mandag navnet på byens offisielle Facebook-side til Ville de Rohrbach, melder BBC.