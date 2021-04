Biden vil trekke alle amerikanske styrker ut av Afghanistan innen 11. september

Bidens forgjenger Donald Trump inngikk i februar i fjor en avtale med Taliban og lovet amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan innen 1. mai.

Den tidsfristen akter ikke Biden å rette seg etter, men kommer ifølge Washington Posts kilder til å varsle tilbaketrekning innen 11. september.

Datoen er symbolsk og sammenfaller med 20-årsdagen for terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har onsdag innkalt utenriks- og forsvarsministrene i alliansen til et ekstraordinært digitalt møte. Det ventes at Afghanistan blir et av temaene.

Møtet finner sted samtidig med at Stoltenberg tar imot USAs forsvarssjef Lloyd Austin og utenriksminister Anthony Blinken i Nato-hovedkvarteret.

Noen beslutning om tilbaketrekning ble ikke fattet da Natos utenriksministre møttes i mars, og Norge kunngjorde alt i desember at den norske styrken blir værende ut 2021, selv om USA trekker seg ut.

– Det er Forsvarsdepartementets vurdering, og USA har sagt tydelig at de skal fortsette å bidra og bistå med nødvendige støttefunksjoner, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) da det ble kunngjort.

Norge har for tiden i underkant av 100 spesial- og sanitetssoldater i Afghanistan.

Saken er oppdatert