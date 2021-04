Donald Trump fastholder at han leder Republikanerne – insisterer på at hans egen suksessformel er nøkkelen

Bak lukkede dører på ferieresorten Mar-a-Lago i Florida insisterte han på at hans formel bestående av populisme og angrep er nøkkelen til framtidig suksess for partiet.

Han gjentok også at han satser på partiet, på et tidspunkt da partiledere søker å nedtone antydninger til uenighet blant annet om Trumps rolle, pengeinnsamling og kandidater i 2024.

– Kjemper for alle amerikanere

– Nøkkelen til vår seierrike framtid er å bygge videre på framgangen som vår fabelaktige bevegelse har gjort de siste fire årene, sa han ifølge utkastet til talen som nyhetsbyrået AP har sett.

Han viste til at partiet under ham har tiltrukket seg millioner av nye velgere og forvandlet partiet til et parti «som i sannhet kjemper for alle amerikanere.»

I løpet av de fire dagene møtet som partiet arrangerte for viktige givere varte, talte flere republikanere som allerede nå posisjonerer seg for å bli presidentkandidater i 2024 om Trump ikke stiller.

Ikke stemning for å vrake Trump

Blant dem er Floridas guvernør Ron DeSantis, South Dakota-guvernør Kristi Noem og senator Tom Cotton fra Arkansas, i tillegg til mindretallslederen i Representantenes hus Kevin McCarthy og senatorene Rick Scott, Marco Rubio og Lindsey Graham.

Mens en del republikanere håper at partiet kan legge seg på en ny kurs uten Trump, tyder det faktum at givermøtet ble lagt til Palm Beach på at partiledelsen ikke er innstilt på å sette Trump til side som partiets ubestridte leder og fremste pengeinnsamler.