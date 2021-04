Derfor føles tiden så rar i en nedstengt verden

«Tiden er ute av ledd», sier Hamlet – et sitat som har vært passende for koronaåret. For det siste året har ikke bare vært en spesiell tid, men også gitt oss en spesiell oppfattelse av tid, melder Newsweek. Og årsaken er å finne i hvordan vi forstår verden, mener forskere avisa har snakket med.

Tiden går raskere når du kjeder deg

Du har kanskje hørt snakk om at vi mennesker skal ha en indre klokke. Det stemmer ikke, mener blant annet professor Peter Tse ved Dartmouth College.

I en undersøkelse har han blant annet utsatt en gruppe for kjedelige hendelser, før de plutselig fikk en overraskelse. Deltakerne rapporterte faktisk at tiden med overraskelsen varte 50 prosent lenger enn den kjedelige perioden.

Hvordan kan dette ha seg – tiden flyr jo når man har det gøy? Tse peker på hvordan vi mottar og behandler informasjon.

– Når det skjer noe, øker prosessereringen av informasjon. Siden mer informasjon prosesseres per sekund, føler vi at mer tid har passert, selv om det objektivt sett ikke har det.

Innholdsrike dager blir lange dager

En annen forsker, Warrick Roseboom, operer med en annerledes modell. Han mener at når våre forventninger om fremtiden viser seg å bomme, får vi en annen oppfatning av tid. Da må nemlig hjernen oppdatere seg, for å komme a jour med verden.

Så når vi tenker tilbake, prøver vi å huske hvordan vi har oppfattet tiden som har passert. Og en innholdsrik dag vil ha krevd at hjernen har oppdatert seg hyppig – og dermed er det mer å huske. Det blir mer innhold, og da virker det som det har gått lang tid.

Og motsatt hvis det har vært lite å merke seg.

– For folk som er i lockdown, som arbeider hjemme med videokonferanser, kan det siste året minne mye om å se på noe starte å koke, sier Roseboom. Underveis føles det som at tiden går langsomt, men når du ser tilbake på det er det ikke mange hendelser som lagrer seg i hukommelsen. Hjernen har rett og slett ikke lagret nok ny informasjon.

Dette mener forskeren er representativt for manges koronatid. Underveis føles det som hver dag glir sakte forbi, men når vi ser tilbake føles det motsatt – fordi det er så få hendelser som har festet seg.

Tegn på håp om tiden føles rar

For Tse er det annerledes. Han mener at det er et tegn på håp om du føler at det siste året har flydd av sted. Folks oppfatning av at året har forsvunnet fort betyr nemlig at de ikke har brydd deg så mye om klokken eller kalenderen.

– Det betyr at de er mer involvert i livet. Det betyr at de starter å bli mer håpefulle og gleder seg til å leve for fullt igjen, etter korona og etter lockdown, uttaler han.

