Denne Jesus-statuen skal rage 43 meter over bakken

Arbeidet er godt i gang med å lage en ny gigantisk statue av Jesus Kristus i Brasil, skriver BBC. Nylig ble de utslåtte armene lagt på monumentet som har fått navnet «Kristus Beskytteren».

Kan ta turen opp til brystet

Planen er at statuen skal være ferdigstilt til slutten av året. Da vil avstanden fra fingerspiss til fingerspiss være 36 meter, og hodet rage hele 43 meter over bakken. Turister kan ta turen opp til frelserens bryst, og se på utsikten 40 meter over bakken.

Utsikten fra Kristus-statuen (SILVIO AVILA/AFP)





Encantado er en liten kommune i regionen Rio Grande do Sul, sør i landet. Nå får de altså landets største Jesus-statue – men den er bare på tredjeplass i verden. Den største versjonen av Kristus finnes i Indonesia, med den polske byen Swiebodzin på andreplass. Mellom de to skiller det kun fem centimeter, ifølge BBC.

Hjernen bak døde av korona

Det er en kristen organisasjon som organiserer byggingen av statuen som koster omtrent 3 millioner kroner. Men ideen kommer fra en lokalpolitiker, som i mars ble et av Brasils mange ofre for koronaviruset.

I starten av pandemien ble det projisert bilder av leger og sykepleiere på kristus-statuen i Rio, for å vise støtte til de ansatte i helsevesenet.

Et år etter er Brasil blant de hardest rammede av pandemien, og nå har landet flere koronapasienter under 40 år enn over.

