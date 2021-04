Påstår å ha sluppet video av ape som styrer dataspill med hjernen

Neuralink er et IT-selskap eid av verdens rikeste mann. I et blogginnlegg mener de å vise at de har fått apen Pager til å styre dataspillet Pong ved hjelp av hjernen, helt trådløst, skriver BBC.

Pong er et spill som kan minne om bordtennis, og er et av verdens første videospill.

Først trente de Pagan opp til å styre spillet ved hjelp av en joystick. Som belønning ble han gitt frukt-smoothie via et sugerør av metall mens han var i aksjon. Underveis ble hjerneaktiviteten hans målt, og dataen brukt til å la apen styre spillet med hjernen.

[ Midt i Oslo sentrum ligger en mørk hemmelighet (+) ]

Forutser hjerneaktivitet

Ved hjelp av en implantert enhet, med navn Link, ble først hjerneaktiviteten registrert. Så ble denne informasjonen brukt til å forutse hvordan apen ville styrt spillet, ved å registrere hjerneaktiviteten mens han sto foran dataspillet uten joysticken.

Dette ble sendt videre til computeren, og apen kunne spille digital bordtennis med tankene.

Selskapet skriver selv at målet er at mennesker med bevegelseshemminger skal kunne benytte seg av teknologien. Og ikke bare for at de skal kunne spille dataspill.

– For eksempel, for mennesker med paralyse kan Link også potensielt gi dem tilbake deres fysiske mobilitet, skriver selskapet.

[ Han var en kjent fotballspiller. Nå har han ligget i koma i snart 40 år ]

Forsker: Ikke akkurat nytt

Det påpekes likevel at det ikke bare kan overføres fra aper til mennesker. Eier Elon Musk er hakket mer bombastisk på Twitter. Han skriver at selskapets produkter vil kunne gi bevegelseshemmede mulighet til å gå igjen.

Later versions will be able to shunt signals from Neuralinks in brain to Neuralinks in body motor/sensory neuron clusters, thus enabling, for example, paraplegics to walk again — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021

Professor Andrew Jackson ved institutt for nevrovitenskap på Universitetet i Newcastle, er derimot ikke helt overbevist. Han mener at det er lite nytt selskapet kommer med, sett bort fra at det ikke var noen ledninger involvert.

– Kontrollen i videoen ser imponerende ut, men uten å ha tilgang på dataen deres er det vanskelig å si hvordan den er målt opp mot nåværende toppmoderne teknologi.

[ – Jeg beundrer ham virkelig. Han står opp mot venstresiden i eget parti ]

Beskyldes for groteske eksperiment

Elon Musk har lenge hatt som mål å øke menneskers kognisjon ved hjelp av teknologi, mens Max Hodak i Neuralink har uttalt at han mener de kan lage Jurassic Park om de ønsker.

Tross de store visjonene, finnes det motstand mot hvordan selskapet opererer. Neuralink har tidligere fått kritikk for å ha dyrefiendtlige metoder, skriver BBC. Selskapet bruker både griser og aper for å utvikle produktene sine, noe som har skapt reaksjoner.

– Det er ufattelig at dyr blir brukt til denne typen grotesk, nysgjerrighetsdreven eksperiment, sier doktor Katy Taylor. Hun er sjef for en organisasjon som kjemper mot eksperimenter utført på dyr. Neuralink påstår derimot at de behandler alle dyrene sine godt, og sier at den dataspillende apen setter pris på livet sammen med sin «beste venn Code».

[ Dette er de 10 beste og viktigste bøkene om andre verdenskrig (+) ]