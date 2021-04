Nesten 19.000 enslige barn krysset grensen til USA i mars

At så mange mindreårige krysser grensen, er en stor utfordring for amerikanske myndigheter. Mottaksapparatet har ikke kapasitet til å ta dem imot, samtidig som Biden-administrasjonen har åpnet for at enslige barn og familier med små barn kan bli værende i USA.

I tillegg til de 18.663 enslige barna som ble stanset av grensevakter, ble ytterligere 227 stanset ved offisielle grenseoverganger, noe som betyr at det totalt ankom 18.890 mindreårige migranter til USA i mars.

Antall personer som ble anholdt ved grensen, økte med 70 prosent i mars. I alt ble 172.331 personer stanset, noe som er det høyeste antallet på 15 år, ifølge toll- og grensemyndighetene (CBP).

CBP opplyser at nesten 104.000 av dem har blitt utvist, de fleste til Mexico. Utvisningene skjer i henhold til regler som skal beskytte mot koronapandemien. (NTB)

