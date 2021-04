Merker vaksineeffekten: 60 prosent færre nye smittede på en måned

Det er et av de hardest rammede landene i Europa når det gjelder antall koronadødsfall, og situasjonen var ekstremt kritisk rundt nyttår – men nå går britene en lys vår i møte. På få måneder har utsiktene snudd dramatisk, mye takket være omfattende vaksinering de siste ukene.

Bare fra februar til mars gikk antall nye smittede i England, den verst rammede regionen i Storbritannia, ned med 60 prosent, ifølge nye tall fra studien REACT, som følger smittesituasjonen kontinuerlig. Antallet nye smittede i England er nå på nivå med det man hadde i september. I mars har kurven over nysmittede imidlertid flatet ut noe etter den sterke nedgangen fra februar til mars, viser studien.

Statsminister Boris Johnson kunne nylig varsle gode nyheter etter et tungt år. (Stefan Rousseau )

Den siste uka har gjennomsnittet for daglige nye smittede i hele Storbritannia vært rundt 3.200, ifølge oversikten på Worldometers. Statistikken for Norge viser et gjennomsnitt på 764 nye daglige smittede samme periode. Det tyder altså på et langt lavere smittetrykk i Storbritannia når man tar hensyn til folketallet, som er omtrent ti ganger så stort som i Norge.

Snart har alle over 50 fått vaksine

Nesten 32 millioner av Storbritannias befolkning på 68 millioner har fått minst en vaksinedose, ifølge en oversikt fra helsemyndighetene 8. april. I England har nå 59 prosent av alle personer over 18 år mottatt første dose.

Storbritannia er i rute for å nå målet om å ha gitt alle over 50 år vaksine innen utgangen av april: I England har allerede hele 93 prosent av alle over 50 år fått sin første dose. I Skottland gjelder det 90 prosent, i Wales 82 prosent og i Nord-Irland 59 prosent.

Vaksineringen antas å ha være en viktig årsak til at smittesituasjonen er så kraftig forbedret. Studien indikerer dessuten at vaksineutrullingen kan være i ferd med å «bryte forbindelsen» mellom smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall, skriver Sky News: Det er i gruppen over 65 år, som først ble prioritert for vaksiner, at man ser den laveste forekomsten av både smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall i studiens oversikt fra mars.

Men landet har også hatt en kraftig nedstengning lenge, noe som trolig har hjulpet på reduksjonen av smittespredningen. Fra nyttår til 8. mars var skolene stengt. I mars var det aldersgruppen fem til 12 år som hadde de høyeste smittetallene, noe forskerne mener henger sammen med både skoleåpning og at elevene testes to ganger i uka på skolen.

Butikkene åpner

At smittetallene har flatet ut i mars etter en sterk nedgang viser betydningen av å fortsette med mange tiltak, påpeker forskerne.

Storbritannia har likevel startet en gradvis gjenåpning, med ulike planer for de ulike regionene. I motsetning til den norske regjeringen har den britiske satt opp en plan som inneholder datoer.

England går i gang med trinn to av gjenåpning neste uke, fra 12. april. Det innebærer blant annet dette:

Ikke-essensielle butikker, frisører, treningssentre, bibliotek og utendørs fornøyelsesparker åpner igjen.

Puber og restauranter kan åpne utendørs servering til grupper av maks seks personer eller en større gruppe fra to husholdninger. Man kan dessuten drikke alkohol uten å spise et måltid ved siden av.

Pubene i London gjør seg klare til å begynne å servere utendørs fra neste uke. Her fra Walthamstow nordøst i byen denne uka. (TOLGA AKMEN/AFP)

Den neste fasen for England, trinn tre, er langt mer radikal. Den skal etter planen starte 17. mai, og innebærer blant annet disse gulrøttene:

Man kan samles utendørs i grupper på opp mot 30 personer.

Man kan møtes innendørs opp til seks personer eller en større gruppe av to husholdninger.

Innendørs lokaler åpner, som puber, restauranter, kinoer, teatre, museer og lignende.

Større arrangementer som sportsarrangementer kan gjennomføres med opp til 1.000 deltakere (forutsatt avstand).

Utendørs store arrangementer med plasskapasitet på opp til 4.000 personer kan avholdes med maks halvfull kapasitet (altså maks 2.000)

Store sportsarenaer (som fotballstadions) kan ta imot 10.000 eller kan ta imot kvart kapasitet hvis mindre.

Vaksinenedtur

Et skudd for baugen i Storbritannias vaksinering kom da også den britiske regjeringen onsdag denne uka valgte å stanse vaksinering med AstraZeneca-vaksinen for personer under 30 år. Beslutningen ble kunngjort like etter at EUs legemiddeltilsyn EMA bekreftet at de har funnet en mulig forbindelse mellom AstraZeneca-vaksinen og den sjeldne tilstanden med blodpropp kombinert med lavt antall blodplater. Personer i Storbritannia mellom 18 og 30 år vil i stedet få koronavaksine fra Pfizer eller Moderna.

AstraZenecas vaksine er utarbeidet i samarbeid med Oxford-universitetet og er en sentral del av landets vaksineprogram.

Helseminister Matt Hancock beroliget likevel på torsdag med at der er mer enn nok vaksiner fra Pfizer eller Moderna til dem under 30 år.

– Vi er i rute for å vaksinere alle voksne en vaksine innen utgangen av juli, sa han.

