Ekspert: George Floyd døde av oksygenmangel

Martin Tobin er lunge- og akuttspesialist ved Edward Hines Jr. Hospital og var innkalt som aktoratets vitne.

I sin forklaring torsdag sa han at presset fra Chauvins kne mot halsen til Floyd gjorde at Floyd ikke fikk i seg tilstrekkelig med oksygen. Det førte igjen til skader på hjernen og påfølgende hjertestans, ifølge Tobin.

Lungespesialisten har regnet ut at presset fra Chauvins kne til tider tilsvarte et trykk på om lag 41,5 kilo mot halsen til afroamerikanske Floyd.

– Han ble presset ned mot asfalten, og det hindret brystkassen i å utvide seg, forklarte Tobin.

– Kan du snakke, kan du puste

Aktor Jerry Blackwell påpekte at Floyd flere ganger ropte at han ikke fikk puste, og at en av politibetjentene da ifølge videoopptakene sa at «kan du snakke, så kan du puste».

Blackwell spurte Tobin hvordan han vurderte det og om det er tilfelle.

– Så klart, idet øyeblikket du snakker, så puster du. Men det betyr ikke at du kommer til å puste fem sekunder senere, svarte Tobin.

Forsvaret peker på rusproblemer

Derek Chauvins forsvarere har argumentert for at Floyd døde som følge av rusproblemer og at han hadde en hjertefeil.

Den tidligere politimannen er tiltalt for forsettlig og forskjellige grader av uaktsomt drap på Floyd 25. mai i fjor. Chauvin nekter straffskyld. (NTB)