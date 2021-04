WHO: Mulig forbindelse mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropper

I en ny vurdering onsdag understreker WHO-komiteen at de aktuelle blodproppene opptrer svært sjelden.

Flere studier og mer data trengs for å avgjøre om det faktisk finnes en årsakssammenheng, mener ekspertene.

De kom med sin vurdering samme dag som også EUs legemiddeltilsyn EMA kom med en ny uttalelse om AstraZenecas vaksine. EMA mener nå at blodpropper må regnes som en sjelden bivirkning av vaksinen.

WHO-ekspertene understreker at eventuelle bivirkninger må vurderes opp mot risikoen for å få sykdommen som vaksinen beskytter mot. De påpeker at minst 2,6 millioner mennesker så langt har dødd av covid-19.

Samtidig understreker WHO at mulige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen må undersøkes nøye. FN-organisasjonen har utviklet nye retningslinjer som kan brukes for undersøkelser på sykehus som får inn pasienter som kan være rammet av de sjeldne blodproppene.

I Storbritannia, EU og de andre EØS-landene er det rapportert om 222 tilfeller av uvanlige blodpropper, ifølge EMA. Rundt 34 millioner mennesker har fått AstraZeneca-vaksinen i de samme landene.