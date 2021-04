Ny lavastrøm fra islandsk vulkan

Utbruddet sørvest i landet startet 19. mars da den første sprekken oppsto og lavaen begynte å strømme ned i en dal ved vulkanen. For to dager siden oppsto det to nye sprekker og en ny liten elv av lava 700 meter fra den første.

Den tredje lavastrømmen er rundt en meter dyp og 150 meter lang. Den blir en ny attraksjon for tusenvis av folk som har tatt turen til Fagradalsfjall for å oppleve det dramatiske naturfenomenet på nært hold. Stedet ligger rundt fire mil fra hovedstaden Reykjavik og er lett tilgjengelig.

Stedet ble stengt mandag på grunn av fornyet aktivitet, men åpnet igjen onsdag morgen. Eksperter tror utbruddet kan vedvare i flere uker. (NTB)

[ Jakten på drømmeboligen: Det er særlig én ting du ikke bør gjøre (+) ]