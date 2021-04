Menn i Utah må betale for kvinners graviditetsutgifter

Det er en dyr affære å føde barn i USA. En studie viser at et koster omtrent 4500 dollar, nærmere 40.000 kroner, å lage et nytt liv. For de som ikke har helseforsikring er prisen over det dobbelte.

Dermed setter den nye loven fingeren på hvor dyrt det er med foreldreskap i USA, skriver BBC. «Utah’s Shared Medical Bill», som er lovens fulle navn, krever at barnets biologiske far betaler halvparten av morens helseforsikring, og halvparten av andre relaterte utgifter – eksempelvis selve fødselen.

Kritiske abortforkjempere

Loven ble vedtatt med støtte fra både Republikanere og Demokrater i Utahs delstatssenat. Målet er å lette den økonomiske byrden for delstatens fødende kvinner. Men loven har også kritiske røster, som peker på at den står i sammenheng med anti-abort-politikk.

Loven fører ikke til at kvinner som tar abort skal få økonomiske bidrag fra faren, med mindre han selv også ønsker at hun skal ta abort, det er snakk om voldtekt eller fare for kvinnens liv. Hovedformålet for republikanerne bak lovforslaget, er å føre politikk som er «pro-life».

«Redde, alene og fattige»

– Du kan støtte gravide mødre og nye babyer, uten at det må handle om abort, sier den republikanske abortmotstanderen Brady Brammer. Han beskriver abortspørsmålet som emosjonelt, men at det i kjernen handler om mennesker i en vanskelig situasjon som står foran et tøft valg.

– Kanskje kan vi gjøre situasjonen litt enklere, fortsetter Brady til BBC. Han mener at flere av kvinnene som tar abort er «redde, alene og fattige», og håper at loven kan gjøre det enklere for dem å føre frem barn.

I USA har hver fjerde kvinne gjennomført en abort innen fylte 45 år, og nesten halvparten av disse er under fattigdomsgrensa.

Konservativ abortpolitikk

Lovens kritikere mener derimot at dette ikke vil monne. En talsperson for familiehelseorganisasjonen Planned Parenthood mener at tiltak som betalt permisjon og bedre helseforsikring kunne gjort mye for mødres økonomiske situasjon. Graviditetsbidragene er også en liten del av de totale kostnadene forbundet med foreldreskap i USA – som er beregnet til å være på 233 610 dollar per barn.

Også andre abortpositive organisasjoner reagerer, og mener loven henger sammen med delstatens konservative abortpolitikk. Dette synet deler deres meningsmotstandere i organisasjonen Abortion-Free Utah.

– Jeg tror det trengs et vidt spekter av lover i dette området for å kunne støtte opp om en livskultur, forteller lederen Nerrilee Boyack til BBC. Det republikanske partiet i Utah har gjort det vanskelig for kvinner å få tilgang på abort, melder BBC.

