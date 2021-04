Mann fløy fra Australia til Los Angeles innelåst i en trekasse

I 1965 var Brian en tenåring som jobbet for Victorian Railways i Australia. Waliseren var dypt ulykkelig, skriver BBC, og desperat etter å reise hjem. Men fordi månedslønnen på 30 pund i måneden ikke rakk til en flybillett, ba han to venner om hjelp. Reisen ble hasardiøs og livsfarlig.

For hvordan kan man få fraktet seg selv fra Australia til Europa, om man ikke har råd til et sete på flyet? For Brian gjaldt det å tenke utenfor boksen – og han kom på ideen om å poste en trekasse. Inni trekassen skulle han selv befinne seg, men han behøvde assistanse for å få pakken sendt.

Måtte overbevise vennene

I Australia hadde Brian blitt kjent med de to irene Paul og John. Fornavnene kan sende minnene til en annen legendarisk duo fra 60-tallet, men disse to jobbet sammen med Brian hos Victorian Railways. Da han presenterte ideen for dem, ble de ikke solgt med en gang – istedenfor mente de han var blitt helt gal.

– John var helt med, men Paul ville ikke gjøre det i det hele tatt, mimrer Brian til BBC. Men etter en uke ble begge to overbevist om at det var en god ide. De to kumpanene plasserte Brian i en trekasse på størrelse med et kjøleskap, hvor han så vidt kunne bevege seg. Med seg på reisen fikk han noen puter, en lommelykt og to flasker. Den ene var til drikkevann, den andre til når drikkevannet skulle ut igjen.

'The crate escape' - The search for Irish men who helped airmail their friend from Australia to Wales in the 1960s: https://t.co/Zdl08uYIPS pic.twitter.com/wRbPuxFihN — BBC News NI (@BBCNewsNI) April 7, 2021

Selve turen viste seg ikke å være av det kompliserte slaget. Først landet flyet i Sydney, hvor boksen ble stående med «this way up»-siden ned – noe som førte til at den unge Brian ble liggende opp ned i 22 timer, med bevissthetstap og store smerter som resultat.

«Hva er det som foregår der?»

Flyet tok av igjen, og da han etter fem dager i kassen endte opp på et fraktmottak var han sikker på at han endelig var fremme i London. Kroppen var iskaldt, og da han skulle plukke opp lommelykten glapp den ut av fingrene hans.

– Jeg hørte stemmer si: «Hva er det som foregår der?» Det var da jeg forsto at de ikke snakket med engelsk aksent, de hadde amerikansk aksent.

At posten kan ta sin tid, er en gammel klisje. Og Brian Robson hadde ikke endt opp i London etter nærmest en uke i kassen, men Los Angeles. Han ble funnet, og myndighetene trappet opp.

– En time senere brøt helvete løs. FBI, CIA, flyplassens sikkerhetspersonell, en ambulanse, sier Robson til BBC. Han ble fraktet til sykehus, og så sendt hjem til Storbritannia. Denne gangen hakket mer behagelig.

Har ikke møtt medhjelperne siden

Brian ble inspirert av en annen mann, som i 1964 fikk postet seg selv fra England til Australia. I dag mener han selv at det var dumskap. I slutten av april gir han ut en bok om den utrolige reisen, og håper at de to medsammensvorne vil gi lyd fra seg.

– Hvis jeg møter dem igjen, ville jeg likt å si unnskyld for at jeg fikk dem med på det, og at jeg savnet dem da jeg kom hjem, forteller han, og legger til:

– Jeg skulle kjøpt en drink til dem.

