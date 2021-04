Jordans konge: Sjokk og smerte etter krisen i palasset

Sist helg ble kongedømmet rammet av den verste politiske krisen på flere tiår. Regjeringen anklaget kongens yngre bror, tidligere kronprins Hamzah (41), for å ha konspirert for å «destabilisere kongedømmets sikkerhet»

– Jeg forsikrer dere om at oppvigleriet er kvalt i fødselen, sa kong Abdullah i en uttalelse lest opp på statlig TV onsdag.

– Utfordringene disse siste dagene var ikke de farligste for stabiliteten i landet, men det var ytterst smertefullt for meg, sa den 59 år gamle kongen.

Smerte og sinne

– Ingenting kan sammenlignes med mitt sjokk, smerte og sinne som bror, og som overhode for den hashemittiske familien, og som leder for dette stolte folk, fortsetter kong Abdullah.

Prins Hamzah, som mistet sin kronprinstittel i 2004, ble i helgen satt i husarrest. Han har ikke gitt lyd fra seg på flere dager, men kongen bedyrer at prinsen er «med sin familie i sitt palass, under min beskyttelse».

Minst 16 personer er pågrepet og anklaget for å ha deltatt i en konspirasjon. Regjeringen mener utenlandske aktørene er involvert, uten å utdype. Det er ingen tegn på at noen av de pågrepne er løslatt, blant dem medlemmer av en mektig stamme som monarkiet historisk sett har festet lit til.

Anklager om vanstyre

I et opptak kringkastet av BBC lørdag anklaget prins Hamzah Jordans ledere for korrupsjon, vanstyre og trakassering og avviste at han hadde deltatt i noen konspirasjon.

Siden gjorde han det klart at han ville trosse ordren om husarrest, men mandag sverget han angivelig lojalitet til kong Abdullah. Det skal ha skjedd etter mekling i regi av kongens onkel, prins Hassan.

– Jeg skal være tro mot arven fra mine forfedre, følge deres vei og være lojal mot budskapet og hans majestet. Jeg vil alltid stå klar til å hjelpe og støtte kongen og kronprinsen, het det i et brev som ble sitert av palasset.

Medieforbud

Tirsdag la Jordans riksadvokat ned forbud mot å omtale konflikten mellom kong Abdullah og hans halvbror.

– Forbudet mot publisering gjelder alle audiovisuelle medier og sosiale medier, samt publisering av bilder og videoklipp knyttet til temaet, het det i en kunngjøring fra riksadvokaten.

Jordan har lenge vært betraktet som en stabil strategisk partner for USA og andre vestlige land i en turbulent region, og det norske kongeparet var på statsbesøk i landet rett før pandemien stengte grensene. USA, de store golflandene, Russland, Egypt og Den arabiske liga har alle lovet støtte til kong Abdullah.

President Joe Biden har snakket med Abdullah og understreket hvor viktig kongens lederskap er for USA, regionen og fredsprosessen i Midtøsten, opplyser Det hvite hus onsdag.

EU-besøk

Samme dag besøkte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen Amman. Der sa hun at unionen er klar til å fortsette sitt langvarige partnerskap med Jordan, samt «bidra til velstand og stabilitet».

Jordan sliter med en økonomisk krise som er forverret av pandemien. Én av tre innbyggere er arbeidsledige. Anklager om korrupsjon og vanstyre har gitt grobunn for sporadiske demonstrasjoner de siste månedene.

Det strategiske landskapet i regionen er i endring. Jordans rolle i fredsprosessen i Midtøsten kan potensielt bli undergravd av at mektige golfland knytter tettere bånd til Israel.

– Striden med prins Hamzah viser at kongedømmet ikke lenger kan bruke sin internasjonale posisjon som mekler i regionale konflikter, og bolverk for Vestens sikkerhet, uten å håndtere økende økonomiske og politiske utfordringer hjemme, sier Tuqa Nusairat i tankesmia Atlantic Council.

– Jordanere har vedvarende uttrykt bekymringer over hvilken retning landet tar, blant annet gjennom demonstrasjoner, påpeker hun.





