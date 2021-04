Netanyahu får regjeringsoppdraget i Israel

– Jeg har kommet til beslutningen på grunnlaget av antallet anbefalinger fra lovgiverne i Knesset, som indikerer at Benjamin Netanyahu har en noe høyere sjanse til å danne regjering, sa president Reuven Rivlin i en uttalelse tirsdag.

Presidenten sa likevel at samtaler med medlemmene av nasjonalforsamlingen indikerte at ingen av kandidatene vil kunne danne en flertallsregjering.

Netanyahus høyreorienterte Likud-parti sikret seg 30 av de 120 setene i Knesset i valget 23. mars. Dette er under halvparten av de 61 som gir flertall. Netanyahu må derfor nok en gang forsøke å logge en rekke mindre høyrepartier med i en koalisjon. Lykkes han ikke, må dette nok et valg til.

[ Alvorlige anklager mot valgvinneren ]

Korrupsjonstiltalt

Valget i mars var det fjerde i Israel på to år, og skjedde samtidig som rettssaken mot korrupsjonstiltalte Benjamin Netanyahu er i gang for alvor.

Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd. Han risikerer fengselsstraff dersom han blir kjent skyldig. Han nekter for å ha gjort noe galt.

Kontroversielt

I tirsdagens kunngjøring sa Rivlin at han hadde forståelse for at det er kontroversielt å gi regjeringsoppdraget til en person det føres rettssak mot.

– Jeg vet at mange mener at presidenten ikke burde gi oppdraget til en kandidat som er tiltalt for kriminalitet, men i henhold til loven og avgjørelsen til domstolene kan en statsminister fortsette i rollen, tross for tiltaler for lovbrudd, sier Rivlin.

– Dersom det hadde vært tillatt, ville jeg gitt ansvaret for beslutningen om regjeringsoppdraget tilbake til de folkevalgte, føyet presidenten til.